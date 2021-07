Venstres Ola Elvestuen er blant politikerne som mener afghanere som tidligere har jobbet for de norske styrkene i Afghanistan, må få opphold i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politikere ber om opphold for afghanere som har jobbet for norske styrker

Regjeringen må gi opphold også til afghanere som har jobbet for de norske styrkene – ikke bare til dem med et pågående arbeidsforhold, ber flere partier.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi ser ingen grunn til at renholdere og sjåfører som har jobbet for Forsvaret skal ha noe mindre rett til, eller behov for, beskyttelse enn tolker som har fått opphold i Norge, sier nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt til Forsvarets forum.

Også SV svarer krystallklart på spørsmålet om hva regjeringen må gjøre for afghanere som har jobbet for norske styrker i landet. Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti mener lokalt ansatte bør kunne få søke asyl i Norge.

Nå tar også Venstre plass blant dem som mener regjeringen må gi saken en ny vurdering.

– Sikkerhetssituasjonen er helt annerledes enn sist de hadde mulighet til å søke. De er utsatt for stor risiko. De har vært i arbeid for Norge og er utsatt for en reell risiko. Det holder ikke å si at de har søkt tidligere. At det var trygt nok den gangen, må ikke brukes mot dem, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Ber om beskyttelse

Uttalelsen knytter seg en artikkelserie i Forsvarets forum om tidligere lokalt ansatte for norske styrker i Afghanistan. Fram til 2014 ble det gitt opphold til dem som hadde jobbet som tolker. Når den internasjonale tilstedeværelsen snart avvikles, får alle lokale som har aktive kontrakter med den norske kontingenten samme mulighet.

En gruppe på 14 personer, blant annet renholdere, som ikke fikk beskyttelse da Norge forlot Mazar-i-Sharif i 2014, frykter for sine liv nå som Norge og andre land skal overlate landet til Taliban.

Afghanere som tidligere har jobbet for Norge, er ikke omfattet av den siste instruksen, som gir rett til opphold.

Arbeiderpartiet har ikke noen som kan svare Forsvarets forum. Heller ikke Senterpartiet har svart.

«Ingen fornyet vurdering»

Fremskrittspartiet utelukker ikke at en eller flere i gruppen som i et åpent brev til regjeringen ber om beskyttelse, kan få asyl i Norge, selv om de ikke omfattes av den nye instruksen fra Justisdepartementet.

– Det betyr imidlertid ikke at vi mener det skal være noen form for automatikk i at alle som har hatt oppdrag for norske styrker, skal få asyl i Norge, sier Christian Tybring-Gjedde.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justisdepartementet skriver i en epost til Forsvarets forum «at de som søkte og fikk avslag, har fått søknadene sine vurdert. Det legges ikke opp til noen fornyet vurdering for dem».