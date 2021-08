HØYE SMITTETALL: Det er registrert rekordhøy smitte dette året i Bergen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Disse tiltakene anbefaler FHI for Bergen

Torsdag ble det registrert det høyeste antall smittetilfeller i Bergen i år. FHI anbefaler kommunen begrensninger ved skjenking og besøk i hjemmet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Bergen er det torsdag registrert 82 nye smittetilfeller. Det er det høyeste som er registrert i år. Vi må helt tilbake til november i fjor for å finne så høye tall i kommunen.

Klokken 14 holder kommunen pressekonferanse om smittesituasjonen, og eventuelle nye tiltak.

Folkehelseinstituttet (FHI) satt onsdag i møte med Bergen kommune, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til VG.

– Bergen har en utfordrende situasjon. Samtidig er risikoen ved en slik økning nå mindre fordi så mange bergensere allerede er vaksinerte.

«Med et vedvarende høyt smittenivå over lengre tid kan det bli krevende å få snudd smittetrenden og dette kan føre til flere innleggelser og press på TISK kapasiteten», skriver utbruddsgruppen ved FHI i en oppsummering etter møtet med kommunen.

FHI anbefaler at Bergen kommune vurderer målrettede tiltak hovedsakelig mot de gruppene som står for den største andelen av smittetilfellene i kommunen, og at kommunen bør vurdere om aktuelle tiltak bør innføres som anbefalinger eller i en lokal forskrift.

Dette er FHIs anbefalinger til Bergen kommune:

Kommunikasjon med befolkningen om smittesituasjon i kommunen og gjeldende smittevernregler og anbefalinger; presisering av at personer med symptomer bør være hjemme og teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus (særlig helsepersonell og ansatte i serveringsbransjen)

God og tett dialog med utelivsbransjen; presisering av smittevernregler inkludert registrering av gjester; vurdere behov for økt tilsyn

Begrensninger knyttet til skjenking (f.eks. begrensninger i skjenketid og/eller innslippstid, harmonisering av skjenketid for ute- og inne-servering etc.).

Begrensninger knyttet til sosiale sammenkomster (evt. begrensning i antall gjester i private hjem)

God og tett dialog med arrangører av kommende kultur og idrettsarrangementer og presisering av smittevernregler og opprette beredskapsplaner; presisering av at deltakere må registreres, hvilken kohort/plass de hører til og at de enkelt må kunne kontaktes i en eventuell smittesporing etter arrangementet

Bruk av munnbind der avstandskrav ikke kan overholdes (eks. kollektiv transport)

Gjennomgang av smittevernrutiner og regler tilknyttet oppstart av universiteter/høgskoler; vurdere massetesting/andre teststrategier i forbindelse med studiestart/fadderuke

Påminnelse om nasjonale råd om hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid; anbefaling om hjemmekontor der det er mulig og forsvarlig –ved fare for press på kollektivtransport og på arbeidsplasser der det er vanskelig å holde anbefalt avstand

Strategi for rask vaksinering av studenter og andre som ikke har fått vaksinert seg i sommer

Fortsatt fokus på å få vaksinasjon i helsetjenesten, inkludert vikarer - og ha fokus på etterlevelse av smitteverntiltak i helsetjenesten.

– Svært høye smittetall

37 av de smittede torsdag er nærkontakter, 26 har ukjent smittevei og 19 er ikke klarlagt. Det var totalt 2392 personer som testet seg i går, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det er svært høye smittetall i dag. Med så mange smittede blir smittesporingsarbeidet krevende, og vi ser også at de smittede har mange nærkontakter. Vi har bemannet opp det vi kan på smittesporing, men vi klarer for øyeblikket ikke å kontakte dem som har fått positiv test innen 24 timer slik vi har målsetning om, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.

En stor del av smitten i Bergen er knyttet til utesteder og fester. De fleste som nå blir smittet er uvaksinerte personer i aldersgruppen 20 til 29 år – en gruppe Espen Nakstad forrige uke sa at driver pandemien videre nå.

De smittede er fordelt slik i alder torsdag:

4 (0–5 år)

2 (6–12 år)

14 (13–19 år)

36 (20–29 år)

11 (30–39 år)

6 (40–49 år)

7 (50–59 år)

1 (60–69)

1 (70–79)

2 (over 80)

– I mange tilfeller sliter vi med å få tak i dem som har fått påvist positive prøver, så vi oppfordrer alle som har testet seg om å være tilgjengelige på telefon de neste dagene etter testing. Innbyggere som er nærkontakter kan også få SMS eller telefonoppringning fra smittesporerne, så det er viktig at folk prøver å være tilgjengelige på telefon, sier Haug.

For to uker siden fikk politiet i Bergen melding om en fest i et nedlagt bunkeranlegg. Da politiet var på stedet var det 40 personer i bunkeren, og de vurderte dette som sikkert. Senere ble flere smittetilfeller i byen knyttet til denne festen.

Smittevernoverlege Kjell Haug mener folk ikke tar hensyn til at smittetallene er høye.

– Den sosiale aktiviteten er uforandret. På byen ser vi hvilke holdninger som gjør seg gjeldende. Folk er ikke så redd for smitte og tar derfor ikke så mye hensyn, sa Haug til VG forrige uke.

Han får støtte av helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF).

– Jeg tror ikke bare det gjelder unge. Stadig flere har senket garden og det er mindre bruk av munnbind og folk er ikke like flinke på å holde avstand, uttalte Husa.

Onsdag var det 47 nye smittetilfeller i Bergen. VGs coronaoversikt viser 87, men dette stemmer ikke. De siste to ukene har det vært 557 nye smittede i kommunen. Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7490, ifølge kommunen.