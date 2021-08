Det er registrert rekordhøy smitte dette året i Bergen. Foto: Naina Helén Jåma / VG

82 nye smittetilfeller i Bergen – høyeste antallet i år

Smitten har skutt i været i Bergen den siste tiden. Torsdag ble det registrert det høyeste antall smittetilfeller i år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I Bergen er det torsdag registrert 82 nye smittetilfeller. Det er det høyeste som er registrert i år.

Klokken 14 holder kommunen pressekonferanse om smittesituasjonen, og eventuelle nye tiltak.

37 av de smittede er nærkontakter, 26 har ukjent smittevei og 19 er ikke klarlagt.

Det var totalt 2392 personer som testet seg i går, skriver kommunen på sine sider.

– Det er svært høye smittetall i dag. Med så mange smittede blir smittesporingsarbeidet krevende, og vi ser også at de smittede har mange nærkontakter. Vi har bemannet opp det vi kan på smittesporing, men vi klarer for øyeblikket ikke å kontakte dem som har fått positiv test innen 24 timer slik vi har målsetning om, sier fungerende smittevernoverlege Kjell Haug.

En stor del av smitten i Bergen er knyttet til utesteder og fester. De fleste som nå blir smittet er uvaksinerte personer i aldersgruppen 20 til 29 år – en gruppe Espen Nakstad denne uken sa at driver pandemien videre nå.

De smittede er fordelt slik i alder:

4 (0-5 år)

2 (6-12 år)

14 (13-19 år)

36 (20-29 år)

11 (30-39 år)

6 (40-49 år)

7 (50-59 år)

1 (60-69)

1 (70-79)

2 (over 80)

– I mange tilfeller sliter vi med å få tak i dem som har fått påvist positive prøver, så vi oppfordrer alle som har testet seg om å være tilgjengelige på telefon de neste dagene etter testing. Innbyggere som er nærkontakter kan også få SMS eller telefonoppringning fra smittesporerne, så det er viktig at folk prøver å være tilgjengelige på telefon, sier Haug.

For to uker siden fikk politiet i Bergen melding om en fest i et nedlagt bunkeranlegg. Da politiet var på stedet var det 40 personer i bunkeren, og de vurderte dette som sikkert. Senere ble flere smittetilfeller i byen knyttet til denne festen.

De siste to ukene har det vært 557 nye smittede i kommunen. Totalt antall som har vært smittet i Bergen er 7490.