STORBYEN: Utviklingen er særlig tydelig i hovedstadsområdet. Bildet viser bygninger i Nyhavn i København sentrum. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere unge dansker blir boende hjemme

Stadig flere unge dansker, særlig menn, blir boende hjemme hos foreldrene. Trenden gjelder spesielt i København og områdene rundt, skriver Politiken.

Av NTB-Ritzau

Publisert: Nå nettopp

Siden 2011 har andelen av dem mellom 18 og 24 år som er hjemmeboende, steget fra 16 til 22 prosent. I praksis betyr det at antallet har steget fra 10.700 unge voksne til 16.900, skriver avisen.

Trenden gjelder i hele landet, men særlig i hovedstadsområdet er den markant. I Frederiksberg, en av Københavns nabokommuner, har andelen hjemmeboende unge steget fra 19 til 27 prosent de siste ti årene.

Flere årsaker

les også – Vi er mye mer åpne om alkohol og sex enn om penger

En del av forklaringen er at flere barnefamilier blir boende i hovedstaden. Dermed blir det igjen færre leiligheter som de unge har råd til, forklarer Curt Liliengreen, som leder tankesmia Boligøkonomisk Videncenter. Han sier også at markedet har blitt vanskelig å komme inn på for de unge på grunn av politiske prioriteringer over lang tid.

– I København har man i 40 år fjernet små, billige leiligheter ved å rive baghus (boliger som er bygget på innsiden av bygårder, red.anm.) og fjerne kjellerleiligheter, men også ved å tillate private utleiere å slå sammen små leiligheter. Slik har man tømt markedet for små leiligheter, som unge og studenter typisk vil kunne betale for, sier Liliengreen.

Ifølge en analyse gjort av København kommune er det siden 1991 blitt bygget 46.000 tre- og fireromsleiligheter, mens antall ett- og toromsleiligheter har sunket i samme periode. Først i løpet av de siste fem årene har man begynt å bygge små boliger, går det fram i analysen.

les også Ingvild (21) føler seg nedstemt om sommeren: Rådene mot «sommerdepresjon»

Offentlige boliger

Liliengreen mener at det bør bygges flere offentlige boliger. Fem prosent av boligene som er bygget de siste 15 årene, er offentlige.

Også innenriks- og boligminister Kaare Dybvad Bek sier at det trengs flere offentlige boliger. I løpet av høsten skal regjeringen legge fram en plan for dette.

– Det er et vesentlig og nasjonalt problem at vi har kommet i en situasjon hvor folk med helt alminnelige lønninger og barna deres ikke kan bo i hovedstaden vår, sier Bek.