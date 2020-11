SAMSTEMTE: Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur (t.v.) var den som først meddelte at partene nå er enige i at forhandlingene skal løftes opp til partiledernivå. Foto: HELGE MIKALSEN

Forhandlingene om statsbudsjettet løftes til partiledernivå

Sylvi Listhaug sier at forhandlingspartene har kommet et stykke på vei, men er klar på at partene ikke er kommet i mål fordi det ikke er «lagt nok på bordet».

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF fortsatte lørdag ettermiddag forhandlingene med Frp.

Ti minutter etter at møtet startet, kom partene ut fra møterommet på stortinget.

De fire partene hadde da kommet frem til at forhandlingene skal løftes opp på partiledernivå.

– Vi er overtid når det gjelder å få på plass budsjettet, så vi mener at det er riktig at forhandlingene får fortsette på partiledernivå slik at vi kommer i mål, sa Høyres finanspolitiske talsperson Mudassar Kapur på vei ut av møterommet.

Han ville ikke si noe om hvilke spørsmål i forhandlingene som gjenstår før regjeringspartiene blir enige.

Kapur beskriver forhandlingene som konstruktive:

– Vi har fått på plass en svær krisepakke sammen og vi har jobbet hver dag med resten av budsjettet, men nå er vi samstemte i at forhandlingene må fortsette på partiledernivå.

VIKTIGE SPØRSMÅL: Sylvi Listhaug sier at uenighetene blant annet knytter seg til spørsmål om bompenger, pensjonisters kjøpekraft og avgift på grensehandelsutsatte varer. Foto: HELGE MIKALSEN

Ikke «lagt nok på bordet»

Sylvi Listhaug sier også at forhandlingspartene har kommet et stykke på vei, men er klar på at de ikke er kommet i mål fordi det ikke er «lagt nok på bordet».

– Vi må ha mer til pensjonistene og vi må sikre at avgiftene går ned på grensehandelsutsatte varer slik at folk beholder jobbene sine. I tillegg ønsker vi at vi får mer asfaltering og veivedlikehold og veibygging neste år som sikrer oss sysselsetting. Og at vi gjør noe med nivået på bistand.

– Det er vanskelige, men viktige spørsmål, påpeker hun.

Ikke bestemt når partilederne skal møtes

Ola Elvestuen synes også at forhandlingene har vært gode.

– Det har vært gode forhandlinger, og vi er fornøyde med at vi fikk på plass krisepakken etter en uke. Det er mange ting vi går fremover på, men akkurat der vi er nå, mener vi at det er riktig å videreføre forhandlingene med partilederne, sier Ola Elvestuen til VG.

Elvestuen vil heller ikke si noe om hvilke spørsmål det er uenighet om. Han sier at det heller ikke er bestemt når partilederne skal møtes og innlede forhandlinger.

– Akkurat når de møtes, må de selvfølgelig bestemme selv. Men vi vil selvfølgelig fortsatt støtte oppunder arbeidet som skal gjøres der, sier Elvestuen.

På overtid

Forhandlingene har pågått siden 9. november og er godt på overtid.

Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.

Krisepakke på plass

Etter å ha forhandlet siden forrige uke kom regjeringspartiene og Frp mandag kveld til enighet om den nye krisepakken.

Pakken som ble presentert tirsdag i forrige uke var på 17,7 milliarder i ulike tiltak. Den nye pakken er utvidet med 4,4 milliarder kroner.

– Når staten pålegger strenge smitteverntiltak er det også viktig at staten stiller opp for dem som blir hardt rammet av det, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug under fremleggelsen av krisepakken.

Støtteordningen for bedrifter som mister inntekt forbedres kraftig, lavmomsen blir halvert frem til 1. juli og fritaket for flypassasjeravgiften videreføres ut hele 2021.

Også ordningen med utsatt skatt for bedrifter som sliter blir forlenget. Partiene er samtidig enige om å sette av til sammen 400 millioner kroner for å bekjempe ensomhet blant eldre.

Dette er tiltakene: Støtteordning til bedrifter som mister store deler av sin inntekt: Partiene er enige om å øke kompensasjonsgraden i kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall fra 60 til 70 prosent i perioden september til oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i perioden november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021

Samtidig økes maksimaltaket fra 50 til 80 millioner kroner . Regjeringen skal og utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar – dersom smittesituasjonen tilsier det

Utsatte grupper: Forlenge særordningen for permitterte lærlinger og justere opp potten til å bekjempe ensomhet blant eldre til 400 millioner

Kultur, evnet og reiseliv: Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltagere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov

Statlig lånegaranti: Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40 % til 60 %

Pakkereiser: Regjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021

Luftfart: Justere opp summen avsatt til kjøp av flyruter i 2021 til totalt 2 milliarder kroner og sette av 35 millioner kroner i kompensasjon til Torp lufthavn. Forlenger det midlertidige fritaket for flypassasjeravgiften ut 2021. Regjeringen skal utarbeide et forslag til hvordan ikke-statlige lufthavner, blant annet Torp og Haugesund, kan sikres videre drift i 2021. Videre skal Regjeringen skal komme med forslag til tiltak for luftfarten, herunder en vurdering av behovet for en kompensasjonsordning for luftfarten og rammen for rutekjøp

Skatt og avgift: Videreføre den reduserte satsen på lav moms fram til 1. juli 2021 og utsette oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger. Noen andre viktige tiltak foreslått i regjeringens tiltakspakke, som også Frp stiller seg bak:

7,3 milliarder i kompensasjon til kommuner og fylker for å kompensere for merutgifter og mindreinntekter som følge av pandemien

En ny, bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av coronapandemien for perioden september 2020 – februar 2021. Den forsterkes

1 milliard kroner til helsesektoren, blant annet til å etablere et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr

Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstagere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved coronarelatert fravær frem til 31. mars 2021

Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021

En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell

Støtteordning for publikumsåpne arrangementer

Bedriftsutvikling for reiselivsbedrifter

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til coronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021

Tiltak rettet mot sårbare grupper for å avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene

Karantenehotell for å redusere risikoen for importsmitte. Vis mer

