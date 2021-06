Nye reiseråd: Fra disse landene slipper du hotellkarantene

Hvis du sjekker smittetrykket for et land under fanen for verdenstall eller på ulike myndigheters hjemmesider, kan det hende du finner andre tall enn på reiseråd-siden. Det betyr ikke at et av tallene er feil. Grunnen er som oftest hvilken dato tallene er fra.

VGs reiseråd-side viser kun tall for land i EU/EØS og Storbritannia. Det er kun for disse landene regjeringen vurderer unntak for karantene.

Reisende fra alle andre land må i karantene uansett hvor høy eller lav smitten der er, og de er derfor ikke med på denne siden. Du finner tall for alle land i verden under fanen Smitten – verden.