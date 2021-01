Ap-leder Jonas Gahr Støre og de andre opposisjonslederne på Stortinget ønsker at statsminister Erna Solberg kommer til Stortinget for å redegjøre om de nye smitteverntiltakene. Foto: Heiko Junge / NTB

Opposisjonen ber Solberg redegjøre for nye smitteverntiltak i Stortinget

Opposisjonen oppfordrer statsministeren til å redegjøre for de nye smitteverntiltakene i Stortinget, og ber Stortinget utsette åpning med en uke.

Oppfordringen kommer etter kontakt mellom de parlamentariske lederne i opposisjonen på Stortinget mandag morgen.

– Vi er nå i en nedstengning som minner om situasjonen i mars, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han sier at statsminister Erna Solberg (H) derfor så raskt som mulig etter de 14 dagene med nedstengning bør komme med en bred redegjørelse for Stortinget om smittesituasjonen i Norge og landene rundt, om planene og kapasiteten for vaksineringen, samt de økonomiske tiltakene for å kompensere kriserammede bedrifter.

– Vi har over 200.000 ledige, og statsministeren sier selv vi må vente en rekke konkurser på nyåret. Det er naturlig og ønskelig at Stortinget får anledning til å diskutere dette og fremme forslag til hvordan tiltak kan begrense skadevirkningene, sier Støre.

Vil utsette åpning av Stortinget

Opposisjonen vil også anmode presidentskapet om å utsette den planlagte åpningen av Stortinget neste uke for å bidra til dugnaden med å begrense sosial kontakt.

– Mange av stortingsrepresentantene bor i kommuner med store smitteutbrudd, og innbyggere i kommuner med stor smitte blir bedt om å ikke reise over kommunegrensen. Da bør stortingsrepresentantene også forholde seg til det, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad. Hun ønsker også svar på hvorfor kun 1984 doser av totalt 5000 ble brukt i romjulen.

– Erna sier mange kommuner nå trenger tiden for å komme i gang med vaksineringen. Jeg tror det også er mange kommuner som står klar og ønsker å gjøre mer enn det regjeringen gir dem mulighet til, sier Arnstad.

AP-toppen frykter at vaksineringen av befolkningen kan ta for lang tid om det ikke gjøres grep.

– Regjeringen må vise at de har en mer stødig og sterkere plan for vaksinering enn det vi til nå har sett i nyhetsbildet.

– Kort beslutningsprosess

Støre understreker at det er opptil statsministeren om hun vil tilby en redegjørelse, men sier han mener det er naturlig i lys av de omfattende nye tiltakene som ble innført søndag kveld.

– Stortinget fikk ingen varsel eller gjennomgang av de faglige vurderingene rundt disse tiltakene i forkant i går. De ble fattet etter en veldig kort beslutningsprosess, og det er viktig å få den belyst, sier Støre.

– Nå nærmer vi oss ett år med inngripende tiltak. Da er det klokt å søke bred oppslutning om tiltakene regjeringen fatter, særlig når det er en mindretallsregjering, påpeker han.

Høie: Har tilbudt redegjørelse

Helseminister Bent Høie (H) sier i en kommentar at han allerede 21. desember anmodet Stortinget om å få komme og redegjøre for status knyttet til smitte og vaksinasjon på nyåret.

– Derfor synes jeg Støre er litt bakpå med sitt krav, sier Høie.

– Men opposisjonen ber om at statsministeren kommer og redegjør. Vil hun da komme istedenfor deg?

– Jeg oppfatter ikke at kravet deres gjelder statsministeren istedenfor meg, jeg oppfatter at kravet er å få en redegjørelse, sier Høie.