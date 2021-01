Byråenes beste bilder fra 2020

Pandemi, presidentvalg i USA, eksplosjon i Beirut og Maradonas død. Nyhetsåret 2020 er et ekstraordinært år. Fotografene i bildebyråene AP, AFP og Reuters er tett på begivenhetene verden rundt hver dag, her er noen av deres sterkeste bilder fra det siste året.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VIRUSFRYKT: Bildet fra den kinesiske storbyen Wuhan viser hvordan et team i heldekkende dresser rykker inn og sikrer stedet da en eldre mann døde på åpen gate 30 januar. Det var her det startet. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

I RUINENE AV EGET HJEM: En familie har tatt seg tilbake til det som var deres leilighet i en forstad til Idlib i Syria for å spise et måltid etter solnedgang under ramadan. Foto: AAREF WATAD / AFP

RASISME-OPPRØRET: George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. Det resulterte i flere demonstrasjoner i store deler av USA. Foto: John Minchillo / AP

BREXIT: 31. januar gikk Storbritannia formelt ut av EU, i London ble det feiret på denne måten. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

ENORME ØDELEGGELSER: 4. august smalt det i Beirut i Libanon. Kreftene var så ekstreme at store deler av havneområdet ble lagt i ruiner. Ca 200 personer mistet livet i eksplosjonen. Foto: AFP

SMITTEFRITT: I Toronto tok de i bruk egne telt i plastikk under yogatimen som foregikk utendørs i juni. Foto: CARLOS OSORIO / REUTERS

BRUTALE VIRKEMIDLER: En sør-afrikansk politimann retter et gevær mot folk i en butikk-kø for å få dem til å opprettholde avstanden. Sør-Afrika stengte ned første gang 27. mars på grunn av høyt smittetrykk. Foto: MARCO LONGARI / AFP

PLASTIKK-KLEM: Elisabete Nagata gir sin 76 år gamle svigerinne en smittefri klem gjennom plastgardinen på et eldresenter i São Paulo i Brasil. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

STYRTET I BOLIGOMRÅDE: Et passasjerfly med 99 personer om bord styrtet i et boligområde i den pakistanske byen Karachi. Foto: Fareed Khan / AP

CORONASMITTET: Lyudmila Polyak (86) får velsignelse av Vasily Gleleval hjemme i hennes leilighet i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Følg VGs fotografer på Instagram her

PÅ SKUDDHOLD: Bildene av ekteparet McCloskey som rettet våpen mot demonstranter i St. Louis gikk verden rundt. På republikanernes landsmøte anklaget de demokratene for å «beskytte kriminelle». Foto: LAWRENCE BRYANT/ REUTERS

VOLDTEKTSTILTALT: Da Harvey Weinstein ankom forhåndshøringen i Supreme Court på Manhattan i New York gikk han krumbøyd og med gåstol. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

ANNERLEDES PARKLIV: 2020 har snudd opp ned på alt som er normalt. I New York-bydelen Brooklyn i mai var det godt synlig om man bommet på hvor man skulle sitte i Domino parken. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

TESTSTASJON: En helsearbeider har tatt oppstilling i en såkalt «covShield»-boks i Kuala Lumpur i Malaysia hvor hun skal teste personer for covid-19. Foto: MOHD RASFAN / AFP

HJEMMETRENING: Svømmer Lloyd Bebbington fant en kreativ form for hjemmetrening da coronarestriksjonene forbød henne trening i offentlig basseng i mai. Foto: CARL RECINE / REUTERS

DØDENS ØY: Dronebildet viser hvordan døde gravlegges tett i tett på øya Hart Island i New York. Foto: John Minchillo / AP

KNUST: Minst 44 personer døde etter kraftig uvær i det sørlige Japan i juli. 1,1 millioner mennesker ble evakuert som følge av flom og jordskred. Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

LETT GJENKJENNELIG: Det er ingen tvil om hvilken person det er som holder tale på flyplassen i Lansing 27. oktober. Foto: Evan Vucci / AP

TRANGT: I et høysikkerhetsfengsel i Sonsonate i El Salvador ble i september medlemmer i de beryktede gjengene «Mara 18» og MS-13" vist frem for pressen sittende tett i tett. Myndighetene hadde fått kritikk for å lette på soningsforholdene mot at gjenglederne sørget for mindre kriminalitet i gatene. Dette ville de motbevise. Foto: JOSE CABEZAS, REUTERS

ISHALL BLE SYKEHUS: Krylatskoye ishall i Moskva er omgjort til et midlertidig sykehus for coronapasienter. Ishallen som vanligvis brukes til internasjonale skøytekonkurranser ble fylt med 1300 sykehussenger. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

TRANGT: I en trang fengselscelle i Hasaka i Syria er mer enn 50 menn stuet sammen. Dette skal være utenlandske menn som mistenkes for å være IS-krigere. Foto: GORAN TOMASEVIC / REUTERS

DØDE: En mann graver en grav på en kirkegård på utsiden av Mexico by i juni. I Mexico har 118 000 liv gått tapt i pandemien. Foto: EDGARD GARRIDO/REUTERS

UTMATTET: Sykehusansatte sover i verneutstyr på en intensivavdeling i Mexico By. Foto: CARLOS JASSO, REUTERS

LANGDRØYT: Under en markering i Det ovale kontor kjeder Sanny Olszta (6) seg, mens hans bestefar taler sammen med president Trump i desember. Foto: TOM BRENNER / REUTERS

OPPRØR: Demonstranter utenfor Det hvite hus gjør opprør etter at George Floyd ble drept av politiet. Drapet startet bevegelsen Black Lives Matter mot politivold mot svarte mennesker. Foto: JONATHAN ERNST/ REUTERS

STARS AND STRIPES: President Trump holder en tale i september på flyplassen i Jacksonville, Florida. Fotograf Tom Brenner så det amerikanske flagget hengende fra en heisekran og beveget seg rundt for å få denne vinkelen. Foto: TOM BRENNER/ REUTERS

VINNEREN: Joe Biden er USAs neste president etter å ha vunnet et valg med rekordstor deltagelse. Donald Trump har fremdeles ikke anerkjent resultatet. Foto: ANGELA WEISS / AFP

NR.10: Diego Maradona døde 25. november. Matias Disciosia fra Argentina har tatovert hans navn og draktnummer på ryggen. Her ser han gjennom klesskapet i sitt hjem. Foto: UESLEI MARCELINO/ REUTERS

HETT: Tilsynelatende var det mørk hårfarge som rant ned langs kinnene til Trumps advokat, Rudy Gulliani mens han holdt en pressekonferanse om de pågående søksmålene i forbindelse med presidentvalget. Foto: JONATHAN ERNST/ REUTERS

STATUE: En statue av Jesus ble båret ned fra et kirketak i Taranto, Italia hvor den sto til skue for naboer på langfredag. Foto: ALESSANDRO GAROFALO/ REUTERS

SKOGBRANN: Nancy og Brian Allen utenfor huset sitt under en kraftig skogbrann i Australia i Januar. Foto: TRACEY NEARMY/ REUTERS

OVERTENT: Et hus var overtent i St. Helena i California da en stor skogbrann herjet i september. Foto: STEPHEN LAM/ REUTERS

OVERMAKT: En mann dytter på skjoldene til et stort politioppbud under en demonstrasjon mot regjeringen i Bangkok i oktober. Foto: JORGE SILVA/ REUTERS

