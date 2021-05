MANGE STUDENTER: Bare i Trondheim er det minst 15.000 studenter som ikke har adresse lokalt, men som risikerer å være på studiestedet når tilbudet om en av vaksinedosene kommer. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Bekymret for vaksineringen av studenter

Vaksinesjefen i Trondheim er bekymret for at studenter risikerer å være på to ulike steder når de skal få første og andre vaksinedose – mens begge dosene egentlig skal settes på samme sted.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Nå nettopp

– Vi er bekymret for at studentene kan falle mellom to stoler, sier Helge Garåsen, vaksinesjef i Trondheim.

Han viser til at vaksineringen av denne gruppen etter planen vil starte i sommerferien, når mange studenter er på hjemstedet sitt. For studenter som er i aldersgruppen 18–24, og som nå rykker fram i vaksinekøen, kan tilbudet komme allerede i begynnelsen av juni.

På grunn av intervallet på tolv uker mellom dose én og to, kan det samtidig bety at mange vil være på studiestedet når de skal få den andre dosen, og dermed må reise langt for å få tatt denne, siden dosene som hovedregel skal settes på samme sted.

BEKYMRET: Helge Garåsen er vaksinesjef i Trondheim

Flere problemstillinger

Kommunen vil løfte problemstillingen nasjonalt gjennom først å diskutere det i storbynettverket de er en del av. Det er nemlig flere spørsmål som dukker opp:

– Hvis folk skal vaksineres på to ulike steder, hvordan skal vi vite hvem som er vaksinert og ikke på tvers av kommuner? Si at en student er folkeregistrert andre steder enn i Trondheim, skal vi legge opp til at de må reise på kryss og tvers for å få vaksiner? spør Garåsen.

Bare i Trondheim er det over 15.000 studenter som ikke har adresse lokalt. Kommunen vil derfor trenge 30.000 ekstra vaksinedoser dersom de skal vaksinere disse studentene i tillegg til innbyggerne i Trondheim.

– Vi er nødt til å ha et system som sikrer at vi klarer å vaksinere studentene på en god måte. Får de første dose i sommerferien i august, er andre dose i eksamensperioden. Skal de da reise hjem fra studiestedet? For noen som bor langt unna studiestedet, kan det godt hende de vil la være å bruke flere tusen på en flybillett for å få tatt en vaksinedose. Hva vi skal gjøre med utenlandsstudentene våre er også en nøtt, sier Garåsen.

Han forteller at kommunen allerede er i dialog med byens største studiested, NTNU, for en eventuell løsning dersom det skulle bli sånn at Trondheim skal vaksinere alle studentene sine selv.

FHI undersøker om noen studenter kan vaksineres på studiested

FHI-overlege Preben Aavitsland sier til VG at de regner med at studentene får første dose i juni eller juli – men at de rekker å få den andre dosen før semesterstart.

– I august vil det være så mange doser tilgjengelig at det ikke er nødvendig å vente 12 uker til dose to, skriver Aavitsland i en e-post til VG.

Han erkjenner imidlertid at det kan komme situasjoner der noen kanskje ikke vil betale dyre flybilletter for å komme seg til hjemkommunen for å få vaksine.

– Vi ser at det kan skje og ser på løsninger for å legge til rette for vaksinasjon, sier Aavitsland.

SER PÅ LØSNINGER: FHI-overlege Preben Aavitsland

– Kan man forvente at studenter skal reise fram og tilbake på potensielt lange reiser for å la seg vaksinere?

– Noen studenter vil være i universitetsbyen i sommer. Andre vil være hjemstedet der de er folkeregistrert. Vi vil se på muligheten for at universitetsbyene også kan få vaksiner nok til å vaksinere en del av studentene.

– Vil det bli vurdert om studenter kan få første og andre dose i to ulike kommuner? Hvordan skal man i så fall sikre at informasjonen om studentenes vaksineforløp er tilgjengelig på tvers av kommuner?

– Alle tidligere gitt doser er tilgjengelige i det nasjonale vaksinasjonsregisteret Sysvak. Studenten kan via Helsenorge.no skrive ut dokumentasjon for tidligere dose, eller kommunen kan slå opp, sier Aavitsland.