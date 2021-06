Illustrasjonsbilde fra russebuss Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Ber fremmed russ holde seg unna

Oslo og Bærum har rulleforbud, men russen har flere nabokommuner å dra til. Flere Oslo-russ skal ha dratt til Follo for å feste.

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, sier til VG at hun er bekymret.

– Vi har valgt å ikke innføre et rulleforbud for russen i vår kommune, fordi smittesituasjonen ikke er alvorlig nok akkurat nå. Men jeg er bekymret for at russ fra Oslo og Bærum skal komme hit og ha kontakt med lokal russ. Jeg oppfordrer russ i Oslo og Bærum om å bli hjemme, sier Grepp.

Hun presiserer at russ fra nabokommunene lovlig kan rulle i Asker, men:

– Vi har regler som forbyr samling av mer enn 30 personer utendørs. Jeg har bedt politiet i om å følge særlig godt med på kjente treffsteder i de neste dagene, sier Grepp.

Hun er bekymret for at russ ikke opplever smitten som spesielt farlig.

– Smittet russ som drar hjem til familien sin, vil kunne spre smitten i stor fart, sier hun.

– Busser fra Oslo

Etter at byrådsleder Raymond Johansen i Oslo la ned forbud mot russebusser, dro Oslo-russ til nabokommunen Follo for å feste, skriver Avisa Oslo.

– Det var en del busser fra Oslo i Vestby i natt, og vi hadde helst sett at de ikke kom hit, sier politistasjonssjef ved Follo politistasjon, Rune Albertsen, til avisen.

Politiet dro til en russesamling natt til onsdag etter at det hadde kommet meldinger om bråk.

– Da politiet kom til stedet, var det masse busser der. Både fra vårt eget nærområde, men også fra Oslo, sier han.

Forbudet mot bruk av russebusser i Oslo ble begrunnet med smittevernfaglige vurderinger.

– Synd om noen velger å gjøre det

Pressekontakt i russens hovedstyre, Francis Kelleher, sier de oppfordrer russen til å følge rulleforbudet i Oslo og Bærum. Han sier de ikke har informasjon som tyder på at mange drar til nabokommuner som Asker for å rulle der nå.

Pressekontakt i russens hovedstyre, Francis Kelleher. Foto: Privat

– Det er er selvsagt gråsoner her. Hovedstyret sitt inntrykk etter tett dialog med bussjefene er jo at dette ikke er noe bussene har planer om, men at det selvfølgelig er utrolig synd om noen velger å gjøre det.

Han synes det er synd hvis russ unnlater å teste seg, av frykt for å bli satt i karantene.

– Vi ønsker at russen skal teste seg jevnlig og ofte. Særlig ved besøk til nabokommuner, sier han.

Problematisk forbud

– Politikerne i Oslo og Bærum er på tynn is når de forbyr russen å rulle med buss og feire sammen. Det er diskriminerende overfor en gruppe personer, selv om vi vet at de drar på fest, sier Anna Nylund, jusprofessor ved Norges arktiske universitet i Tromsø, til Aftenposten.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at Byrådet i Oslo tirsdag besluttet å forlenge tiltakene i Oslo til 18. juni, hvor blant annet bruk av russebusser forbys.

– Nesten 600 er smittet, særlig i aldersgruppen 16 til 19 år. De er ikke vaksinert, sa Byrådsleder Raymond Johansen.

Jusprofessoren sier at det er meget problematisk juridisk å vedta forbud rettet mot en viss gruppe mennesker, og mener det blir vanskelig for politiet å håndheve forbudene.

– Selv om politiet skulle ilegge russ bot, tror jeg neppe påtalemyndigheten vil gå videre med saken hvis noen nekter å vedta den, sier Nylund til avisen.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ola Vatn, VG

Nakstad: En grunn til at det er lokale råd

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at han håper russen har lært, og at det er en grunn til at det er lokale råd og regler i denne pandemien.

– Man bør følge dem, også når man reiser ut av kommunen sin, sier han.

– For russens del, så tror jeg alle skjønner at når så mange medruss sitter i karantene, og man har det smitteutbruddet man har, så er det viktig å få håndtert det på en god måte, legger han til.

Nakstad sier videre at en god håndtering nå øker sannsynligheten for å få en fin russefeiring i slutten av juni.

– Hvis man har det målet for øyet, så tror jeg det er lurt å følge de rådene som er gitt for Oslo og omegn.