VIKEN-LEDER: Tonje Brenna (Ap) er fylkesrådsleder i Viken (tidligere Buskerud, Akershus og Østfold). Foto: Naina Helén Jåma, VG

Norges største fylke: Innfører rødt nivå for alle videregående skoler

Viken følger nå regjeringens anbefaling og innfører rødt nivå, men ikke alle skoler vil praktisere kun digital hjemmeundervisning.

Fordi elever fra ulike kommuner med ulik smittesituasjon møtes på bussen og på de videregående skolene, har beredskapsgruppen i Viken fylkeskommune bestemt seg for å ta grep, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

– Skolebussene er fulle, og det er trengsler i pauser og friminutt ved mange av skolene våre. Énmetersregelen er vanskelig å overholde. Derfor går vi nå til dette steget, sier Brenna i pressemeldingen fra Viken fylkeskommune.

Viken er landets største fylke med over 1,2 millioner innbyggere og 51 kommuner i de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Omkring 42.000 elever går på videregående her.

Gjør flere unntak

Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen, skriver fylkeskommunen.

– Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, understreker Brenna.

De enkelte skolene har altså en mulighet til å vurdere tiltakene innen for «rødt nivå» selv. Meldingen fra fylket kommer etter at regjeringen torsdag la frem nye, strenge tiltak for å få bukt med coronavirusets spredning i Norge.

Blant regjeringens anbefalinger er at de videregående skolene i områder med høy smitte går over i såkalt «rødt nivå» etter trafikklysmodellen som ble innført i begynnelsen av pandemien.

Det innebærer ikke i seg selv at skoler må stenge eller ha hjemmeundervisning, men at man skal holde mer avstand og dele elevene i mindre grupper, blant annet.

Dette betyr rødt nivå for videregående skoler Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele elever i mindre grupper

Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Udir Vis mer

Vil fortsatt ha aktivitet i alle bygg på skolen

Rektor på Vikens største yrkesfaglige videregående skole, Ann-Mari Henriksen, sier de forbereder seg på rødt nivå nå, men vil kombinere vanlig undervisning på skolen med hjemmeskole.

– Det er nok bare delvis riktig at det blir hjemmeskole i Vikens videregående skoler fra mandag av. Vi kommer til å ha aktivitet i alle bygg på skolen og forbereder en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemmeskole, sier rektor Ann-Mari Henriksen på Åssiden videregående skole i smitteutsatte Drammen kommune til VG.

REKTOR: Ann-Mari Henriksen er rektor ved en av Vikens største videregående skoler, Åssiden videregående i Drammen, som har 1900 elever. Foto: Roger Neumann, VG

Hun sier at skolen som har hele 1900 elever er forberedt på å innføre rødt nivå – med mindre elevgrupper og enda mindre kontakt mellom elever og ansatte.

– Nå må vi jobbe med planer for organisering av dette samt hvordan vi skal ivareta de sårbare elevene på best mulig måte, sier Henriksen som nevner skoleskyss og kollektivtransport som en viktig faktor i denne planleggingen.

– Har registrert økende uro

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier at han er fornøyd med at regjeringen nå anbefaler videregående skoler i kommuner med mye smitte å gå over til «rødt smittevern».

– Vi har de siste ukene registrert økende uro og utrygghet på skoler i områder med stigene smittetall. Lærere forteller at de har mange kontaktpunkter og at det er nesten umulig å holde avstand. Når smitten blant både elever og lærere øker bidrar det til utrygghet, sier Handal til VG.

De mener at det ved rødt nivå vil være mindre smittespredning og færre som eventuelt vil gå i karantene og miste skoledager,

– Å sende hele skoler eller hele trinn i karantene betyr over tid bortfall av mye undervisning. Det er Ikke bra for elevene, sier Handal.

Han understreker at det blir både viktig å vanskelig å få dette til praksis. Det vil sannsynligvis kreve kombinasjon av mer hjemmeundervisning, flere vikarer og større areal. Han peker på at regjeringen har sagt at de skal betale for de økte utgiftene som en konsekvens av coronatiltakene.

