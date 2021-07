Bjørnar K. Bekkevard Karl Johan lå folketomt igjen en måned etter landets nedstenging 12. mars 2020. April et år senere var hovedgaten fortsatt naken og stille. Nå ser den slik ut.

Byen som våknet til liv

I måned etter måned har Oslos befolkning sittet forventningsfull foran TV-skjermen for å se byrådets pressekonferanser. Skuffet har de måttet vende tilbake til dvalen sin. Men nå har byen våknet igjen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Og med et fantastisk helgevær er hovedstaden proppfull av mennesker som er ute og nyter sola.

– Det er fantastisk å se, det er mange som har ventet på dette. Folk spretter ut nå, sier Åsulv Edland (76), mens han speider utover Bjørvika.

Bak han ligger den nyåpnede Operastranden, hvor «Macarena» dunker over høyttalerne. Det danses latinske pardanser innimellom de mange fremmøtte, som ligger med god avstand rundt på den nye sanden og gresset.

forrige





fullskjerm neste UTFLUKT: Karin Kilset, Turid Ulvli og Åsulv Edland tok turen til den nye Operastranden.

– Jeg vurderer å ta en dukkert en dag snart. Det at Oslo har åpnet igjen er bare helt vidunderlig, en lykkerus. De pengene man har spart i halvannet år, renner bare ut, sier Turid Ulvli (83).

Venninnen Karin Kilset (73) bor i Bærum, og har unngått reiser til hovedstaden under pandemien.

– Jeg har faktisk ikke vært noe særlig i Oslo før nå. Men nå som det er åpnet mer og vi er vaksinerte, kan vi endelig være sammen.

«Baby shark» har tatt over høyttaleranlegget, og en gjeng med barn på Operastranden hopper intenst på noen trampoliner som er satt opp.

Sara Muhammedi (9) er på stranden med foreldrene sine. De bor på Tøyen, og har gledet seg til åpningen fredag.

– Jeg liker å være på stranden. Så er det fint at man kan være med vennene sine igjen, og være flere sammen, sier 9-åringen fra badehåndkleet ved siden av moren.

forrige







fullskjerm neste KONGESTOL: Operastranden er utstyrt med leker for store og små.

– Man føler seg bedre. Sola skinner og man kan gå ut og spise og dra på stranden. Corona er fremdeles i bakhodet. Men man ser at folk koser seg endelig, og begynner å bli gladere – folk smiler mer, sier Mari Pærn (34).

Hun forteller at familien har hatt det greit under pandemien.

– Men det har vært kjedelig at alt har vært stengt, og man har måttet finne på mye selv. Gå turer og møte få venner. Man blir lei av det.

Like bortenfor sitter Fatima Banguru (48) med sønnen Karim Morrison (9). Han ser med lange øyne bort på trampolinene, og haler og drar i moren.

– Vi har fått livet tilbake. Vi skal ikke reise noe, bare kose oss i Oslo i sommer. Det er helt nydelig at det har åpnet, sier Banguru før hun blir nødt til å sette kursen mot de populære trampolinene.

SOMMERTID: Fatima Banguru (48) og sønnen Karim Morrison (9) tilbringer ettermiddagen på den nyåpnede Operastranden. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Og gjenåpningen i hovedstaden fortsetter.

Torsdag kom beskjeden om at også de lokale reglene om skjenking og hjemmekontor oppheves fra mandag av.

Selv med masse liv i byen, økt mobilitet og færre regler, fortsetter antallet smittede og innlagte å synke.

– Det er en stor lettelse, og som planlagt kan vi da gå videre med gjenåpningen av Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Forrige uke ble det kun registrert 189 smittetilfeller i hovedstaden, ifølge VGs oversikt.

– Det er fantastisk å se at Oslo syder av liv igjen! Folk i byen har tatt stort ansvar, og har en stor del av æren for at gjenåpningen går så bra. Vi kan alle sammen være stolte av den innsatsen vi har lagt ned sammen. For folk i resten av landet er det også av stor betydning at smitten er lav i Oslo. Det har mye å si for den nasjonale gjenåpningen, sier Johansen.

Disse lokale tiltakene videreføres i Oslo Krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxi videreføres.

Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransport videreføres.

Regelen om smitteverntiltak på byggeplasser videreføres. Vis mer

Denne uken ble det også åpnet opp for 5000 personer på utendørs arrangementer, med faste tilviste plasser og coronasertifikat.

Dermed kunne det torsdag arrangeres både Vålerenga-kamp på Intility, og Bislett Games, hvor Karsten Warholm satte ny verdensrekord på 400 meter hekk.

REKORD: Karsten Warholm satte ny verdensrekord på 400 meter hekk under Bislett Games torsdag. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– For alle oss i Oslo som elsker idrett var det en skikkelig milepæl. At vi i tillegg fikk en 4–1-seier på Intility og en fantastisk verdensrekord fra Karsten Warholm, var en veldig hyggelig bonus, sier byrådslederen.

Samtidig truer deltavarianten gjenåpningsplanen videre på nasjonalt nivå.

– Det er en uke igjen til det her gått tre uker siden trinn tre, men med den usikkerheten knyttet til deltavarianten, vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg frem, sa helseminister Bent Høie til VG torsdag.

LIV: Mange tok turen ut i finværet i helgen, og Karl Johan myldret av liv. Foto: Naina Helén Jåma, VG

På St. Hanshaugen har en vennegjeng samlet seg for å grille og feire bursdag.

Pawandeep Singh (23) bor i Nittedal, er i risikogruppen og har ikke fått møtt vennene sine så ofte som han har villet. Nå har han fått første vaksinedose.

– Jeg har prøvd å unngå store folkemengder, og unngått Oslo helt. Så nå er det digg å kunne komme tilbake til byen, sier Singh.

Kompisen Philip Borten (23), som studerer i Tromsø, har han ikke sett på to år. Nå er han hjemme i sommerferien.

– Nå begynner Oslo å ligne Tromsø. Jeg hadde et ganske normalt liv der, med lite restriksjoner. Jeg hadde kanskje tre digitale forelesninger totalt studieåret 2020, sier Borten.

forrige





fullskjerm neste BURSDAG: Pawandeep Singh (t.h) feiret bursdagen sin med vennene ute i parken på St. Hanshaugen.

Den varme luften står stille i parken. Gjengen står i en stor sirkel og slenger pølser på grillen.

Singh husker godt hvordan det var å være alene under nedstengingen.

– Jeg har merket stor forskjell. Etter et par måneder hvor man bare sitter hjemme i sengen hele tiden, begynner man å bli litt gæren. Så det er fint å komme seg ut i det flotte været og møte mennesker. Du trenger ikke nødvendigvis snakke med noen, bare det å se at det er liv rundt hjelper en del.

Gjengen gleder seg til reglene om skjenking oppheves til uken.

– Må vel ut igjen neste uke også da. I kveld skal vi nyte solen til den går ned, så blir det kanskje videre på byen og drikke litt mer, sier Singh.

– Skal dere rydde opp etter dere i parken etterpå?

– Ja, jeg er veldig streng på det, svarer Singh.

– Vi har med poser! roper en ved grillen.