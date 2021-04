NABO: Iver Helge Løvhaug (79) er en av naboene til nå avdøde Hans Gaarder som døde tirsdag for en uke siden – og som fikk påvist corona etter sin død. Foto: Harald Henden, VG

Naboer om avdøde Hans Kristian Gaarder: Prakket ikke egen overbevisning på dem

GRAN (VG) Avdøde Hans Kristian Gaarder på Hadeland prakket ifølge naboer hverken konspirasjonsteorier eller coronaforakt på dem. – Et varmt og godt menneske, beskriver en av dem ham som.

Publisert: Nå nettopp

Gaarder, som var et kjent navn innenfor konspirasjonsmiljøet, døde tirsdag 6. april i hjemmet sitt. Mandag politianmeldte har Gran kommune arrangementet som fant sted i låven hans i palmehelgen.

Iver Helge Løvhaug (79) er nærmeste nabo til avdøde Hans Kristian Gaarder og «kulturlåven» der det ble avholdt flere arrangementer, deriblant ett som fant sted i palmehelgen – da Gran kommune var omfattet av svært strenge coronatiltak.

Miljøet som Gaarder var en del av har benektet at covid-19 er en reell sykdom og at corona utgjør en trussel for samfunnet.

Men naboene så lite til den siden av ham.

– Vi vet at han hadde spesielle meninger om corona og flere andre ting, men han gjorde ikke noe for å prakke sin overbevisning på oss andre og jeg har ikke hatt noe å utsette på ham som nabo. Vi var på hils med hverandre, men ikke noe mer enn det, sier Løvhaug til VG.

– Vi har sett at det har vært mange besøkende der av og til, men har ikke ønsket å blande oss inn i det, sier nabo Løvhaug om det som foregikk på gården.

BLANDET SEG IKKE: Iver Helge Løvhaug (79) sier at han har registrert besøkende hos sin nå avdøde nabo, men ville ikke blande seg i det som skjedde. Foto: Harald Henden, VG.

– Også ulovlig å delta

Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) forklarte tidligere denne uken hvorfor kommunen har anmeldt arrangementet:

– Det er viktig å anmelde, det er jo også ulovlig å delta. Det var et forbudt arrangement. Vi var på strengeste nivå når denne festen pågikk, sa Eek Thorsen.

Smitte spores nå tilbake hit fra coronasmittede personer i fem kommuner på Østlandet: Asker, Jevnaker, Moss, Våler og Oslo. En kvinne i 70-årene fra Gran som deltok på arrangementet er død. Hun fikk i likhet med Gaarder påvist coronaviruset etter sin død.

– I forbindelse med henne er nå to personer kontaktet og satt i karantene, sa kommuneoverlege Are Løken til VG tirsdag.

Han forteller at smittesporingsarbeidet fremdeles er krevende i denne saken, blant annet på grunn av sprikende opplysninger.

– Det har blant annet vært usikkerhet rundt antall deltagere. Etter informasjon justerte vi tallet fra 20 ned til syv-åtte personer, men nå har vi grunn til å tro at det riktige tallet er ti eller flere, sier Løken. Han mottar fortsatt tips om arrangementet, men det dreier seg om deltagere som ikke tilhører Gran, så informasjonen blir videreformidlet til de aktuelle kommunene.

– Gran hadde ett nytt coronatilfelle mandag, men det kan ikke knyttes til dette miljøet, sier kommuneoverlegen.

– KREVENDE SMITTESPORING: Kommuneoverlege Are Løken tror nå at antall deltagere på arrangementet var ti eller flere. Foto: Harald Henden

– Et varmt og godt menneske

Beatrice Ingeborg Hermundstad, en annen av naboene til Gaarder, la merke til at hun ikke så ham utenfor huset slik hun pleide i dagene før han gikk bort.

– Det var et daglig syn at han satt ute og kikket ut over Granavollen, forklarer Hermundstad.

– Men den siste tiden la jeg merke til at han ikke gjorde det lenger, sier hun.

Det ble mer stille fra naboen. Det varierte hvor mye de hadde kontakt. Men det kunne være både daglig og ukentlig – eller sjeldnere.

– Jeg vil poengtere at han var et varmt og godt menneske. Det var han på alle måter, sier Hermundstad.

LÅVEN: Her, i denne låven, skal flere arrangementer avholdt av Hans Kristian Gaarder ha funnet sted – deriblant i palmehelgen, da slike arrangementer var forbudt i kommunen som følge av coronareglene. Foto: Harald Henden, VG

– Kjente du til miljøet han var en del av?

– Jeg vet at han hadde temakvelder omkring seg, men vi pratet ikke om det. Og vi var overens om at vi ikke snakket om politikk. Det var et tema vi aldri berørte, vi to, sier Beatrice, som vil understreke at de bare var gode naboer. Hun deltok imidlertid aldri selv, og ble heller aldri invitert av naboen sin.

– La du merke til arrangementet han hadde hos seg i palmehelgen?

– Jeg husker ikke datoer og dager – men jeg la jo merke til når det kom folk dit. Men det har det jo gjort gjennom mange år, sier Hermundstad.