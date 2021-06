SNART GIFT: Bjørn Erik Holm Andersen (24) og forloveden Drea Marie Fosse (22) har planlagt bryllup under pandemien. Nå ligger det an til å bli akkurat slik de ønsker. Foto: Yasamin Andrea Saneei

Planla bryllup for tre ulike scenarioer: − Hoppet av glede

Bryllup skulle det bli – uansett hva. Men fredagens gladmelding gjør det mulig for Drea Marie Fosse (22) og forloveden Bjørn Erik Holm Andersen (24) å arrangere akkurat det bryllupet de ønsker seg.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Nå nettopp

22-åringen sto på jobben i en stor kantine i Oslo da fredagens pressekonferanse ble sendt over radioen.

– Jeg hoppet av glede. Jeg har aldri vært så glad, så mye endorfiner var det, sier Drea Marie Fosse (22) om øyeblikket da Erna Solberg kunngjorde at det blir lov med 100 gjester i private sammenkomster på offentlig sted – som gjerne er bryllup eller andre store feiringer.

For Fosse og Andersen betyr det nå at de kan invitere de 70 gjestene de har ønsket i bryllupet sitt som finner sted om én måned. I Oslo hvor paret bor, er det nå hovedsakelig nasjonale regler som gjelder.

– Kollegene rundt meg begynte å le. De vet jo så godt at jeg skal gifte meg. Og så ble de glade for at det kanskje blir mulig for dem å delta i kirken, sier Fosse om fredagens store gladmelding.

Lettelser i arrangementsreglene er bare en av svært mange i trinn tre av regjeringens gjenåpning. Blant annet oppheves også skjenkestoppen ved midnatt og det blir enklere for voksne å drive breddeidrett igjen

Planla for tre scenarioer

Å planlegge bryllup under en pandemi har ikke vært noen enkel øvelse. Planleggingen har foregått siden midt i desember i fjor – uten å noen gang kunne være sikker på hva som ville gjelde av regler når dagen endelig kommer – 17. juli.

– Vi har tenkt at det har vært en sjanse for at vi kunne bli så mange som 70 personer totalt, men vi har også vært forberedt på at det kunne bli færre, sier Fosse.

– Hvorfor måtte dere gifte dere akkurat nå?

– Vi er litt gammeldagse, men har valgt å vente med å flytte sammen til vi gifter oss. Ingen av oss har villet utsette det, selv om det har vært viktigere for meg enn ham med mange gjester og stor fest, sier hun.

USIKKERT: Fosse sendte ut denne snappen 13. desember – da paret innså hvor vanskelig det var å planlegge et bryllup under en pandemi. Foto: Privat

Paret har derfor planlagt for tre ulike scenarioer: Et bryllup med 20 gjester, et med 50 og et med 70 personer, alle med tilhørende gjestelister og sittekart – blant annet.

– I en Facebook-gruppe la vi helt enkelt til personer for et scenario på 50. Her skrev vi at vi, som alle jo vet, måtte ta høyde for endringer som kunne komme og respektere coronareglene, sier hun.

Alle gjester utover de 50 har fått forespørsel om å holde av datoen – dersom flere gjester ville bli mulig.

HADDE TROEN: I april var Fosse i gang med solsikkeplanting – i håp om å kunne pynte med dem i bryllupet i juli. Hun droppet imidlertid blomsterplanene senere. Foto: Privat

– Helt overlykkelig

– Det slippes veldig opp nå, og begynner å minke på coronaregler både nasjonalt og i Oslo. Kommer corona til å prege bryllupet?

– Vi må tenke på håndhygienen, selvfølgelig, men det er jo alle vant til nå. Ellers er det ingenting vi ikke har tenkt på: Vi har tatt høyde for hvem som er i samme husstand og hvem som er vaksinerte. Vi har også planlagt for flere «sittegrupper» i bakgården, slik at folk kan oppholde seg flere forskjellige steder, sier Fosse.

– Og utover det vil jeg ikke gi coronaen så mye plass. Vi må jo bare gjøre det beste ut av situasjonen, og i dag er jeg helt overlykkelig!

– Føler du deg helt trygg på at det blir bryllup med 70 gjester nå?

– Jeg er jo redd for å bli for gira – og så strammes reglene inn igjen. Men jeg planlegger uansett for 50 gjester eller flere. Selv om det er stress med coronaen, skal jeg prøve å bare kose meg med planleggingen og festen