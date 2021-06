DRAPSSAK: Den døde kvinnen fraktes ut av leiligheten på Hellerud i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Kvinne i 20-årene drept på Hellerud - mann i 20-årene siktet

HELLERUD (VG) En rumensk mann i 20-årene er siktet for drap etter funn av en død kvinne i Oslo. Han er også siktet for drapsforsøk etter en frontkollisjon på E6 tidlig tirsdag morgen.

Det var en kvinne i 20-årene som ble funnet død på Hellerud i Oslo i syvtiden tirsdag morgen, bekrefter seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet var først usikre på kvinnens identitet, men denne er nå endelig fastslått.







Politiet setter saken i sammenheng med en frontkollisjon mellom Morskogen og Espa på E6 i 06-tiden tirsdag morgen.

Ifølge politiet kom en bil sørover i riktig kjørefelt, samtidig som det kom en bil kjørende nordover i feil kjørefelt. Tre personer var involvert i ulykken og samtlige ble kjørt til sykehus, men ingen av dem skal være alvorlig skadet. De involverte bilene skal ha fått store skader.

– Personen som kjørte bilen som kom i motgående kjørefelt, det er personen som er siktet for drap. Han er også siktet for drapsforsøk av Øst politidistrikt etter kollisjonen, sier Solem.

VILL FERD: Ifølge politiet kjørte drapssiktede ned denne bommen og videre ut på E6 i motgående kjørefelt tirsdag morgen. Foto: Fredrik Hagen

Rolig nabolag

Det var informasjon på stedet i forbindelse med frontkollisjonen som førte til at politiet en times tid senere fant den døde kvinnen på Hellerud i Oslo.

– Informasjon som fremkommer på stedet når politiet kommer til ulykken medfører at vi finner en død kvinne på en adresse, sier Solem.

Politiet ønsker ikke gi noen ytterligere opplysninger om den døde kvinnen før hennes identitet er endelig fastslått.

– Det er en relasjon mellom siktede og avdøde, men vi vil ikke si noe om hva slags relasjon, sier Solem.

forrige





fullskjerm neste DRAPSETTERFORSKNING: Politiet bærer ut beslag fra leiligheten på Hellerud i Oslo.

Leilighetskomplekset på Hellerud er omringet av et velstelt felles uteområde med flere lekeapparater som akkurat nå er sperret inne av politiet. Det var over denne plenen den døde kvinnen ble fraktet ut tirsdag. Det er et stort borettslag, men lite støy denne tirsdags ettermiddagen. Noen naboer sitter i solen på balkongene sine.

Naboene VG har snakket med beskriver området som ekstremt stille og rolig. Ved 16.30-tiden fjerner politiet sperrebåndene rundt bakgården.

Politiet holdt pressekonferanse om saken tirsdag klokken 14. Se den her:

Rumensk mann siktet

Den drapssiktede er en mann i 20-årene som ikke er kjent for politiet fra tidligere av. Han er rumensk statsborger og vil bli begjært varetektsfengslet onsdag, opplyser Solem til VG.

Politiet opplyser i at de er i en initialfase av etterforskningen.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledningen til hendelsen i Oslo, og vi etterforsker hendelsen på E6 videre, sier Solem.

Politiet sier at de har en formening om hvordan kvinnen er drept.

– Var det flere personer på adressen?

– Det er det for tidlig å si noe om, sier Solem.

Advokat Cathrine Grøndahl er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen.

– Jeg har ikke snakket med ham ennå, men skal gjøre det senere i dag. Han skal etter planen avhøres i løpet av dagen, sier Grøndahl til VG.