Nakstad: Har anbefalt forsterkede tiltak i skoler

Søndag kveld holder regjeringen pressekonferanse om tiltak i kommuner i området rundt Nordre Follo. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, sier at Helsedirektoratet blant annet har anbefalt regjeringen å innføre forsterkede smitteverntiltak i skoler.

Etter at Nordre Follo og ni kommuner, blant dem Oslo, stengte ned lørdag, ba nabokommuner til Oslo om at det innføres felles tiltak også for dem.

Lørdag kveld var de i møte med FHI, statsforvalteren og Helsedirektoratet, hvor de diskuterte hvilke tiltak som skal innføres.

– Vi kan nok forvente at det blir tiltak som vil påvirke hverdagslivet til alle som bor i disse kommunene rundt de ti kommunene, og det er klart at det er en del problemstillinger knyttet til at man har nedstengt handlesentre og den type ting, som gjør at risikoen for at folk reiser over kommunegrensene for å handle, den er ganske stor, sier Nakstad til VGTV.

Nakstad sier at han tror at regjeringen vil vurdere tiltak tilknyttet problemstillingen rundt at folk reiser til nabokommuner for å for å handle.

– Slik at man lager et system slik at bevegelsen av folk og møtepunktene mellom folk nå, blir ganske begrenset også i de tilstøtende kommunene den neste uken, sier han.

Helsedirektoratet har sendt sine anbefalinger om hvilke tiltak som bør innføres til regjeringen. Klokken 21.00 søndag kveld holder helseminister Bent Høie pressekonferanse om tiltak i nabokommunene.

– Hva har dere anbefalt?

– Det jeg kan si er at vi har lyttet til det kommunene ønsker og de smittevernfaglige vurderingene som FHI har vært med å kartlegge. Det er en enighet om hvilke tiltak som er nødvendig, sier han.

– Det går på tiltak som sikrer at folk har minst mulig kontakt med hverandre nå en periode fremover. Det går på en del forsterkede smitteverntiltak i skoler for eksempel, slik at sannsynligheten for at dette viruset skal kunne spre seg blir minst mulig hvis det skulle dukke opp i en av disse kommunene rundt de ti kommunene.