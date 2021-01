LANGHUS: Familien Henriksen Grønvold har tre sønner på fire, fire og fem år. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Barnefamilier i Nordre Follo: Slik takler de nedstengningen

LANGHUS (VG) Connie og Simen Henriksen Grønvold har barn med spesielle behov. De har kjempet hardt siden mars for at barnehagen skal holde åpen for dem selv om kommunen stenger ned.

Connie Henriksen Grønvold (32) er fag-vernepleier på et sykehjem i Nordre Follo kommune. I rollen hennes kan hun ikke ha hjemmekontor. Samtidig har hun en sønn som krever en persons oppmerksomhet hele døgnet, dag og natt.

– Det er krevende for mannen min å ha hjemmekontor og alle tre sønnene hjemme hele tiden når jeg må på jobb, sier hun.

– Ikke fordi han ikke er en god pappa, han er fantastisk, men fordi det ikke går når én av dem krever 1:1, legger hun til.

Guttene deres heter Mathias, Jonas og Sander Henriksen Grønvold. Førstnevnte er fem år, mens de to siste er fire år og tvillinger.

Sander er den yngste av tvillingene, og kom til verden med flere behov. Han veide bare 600 gram da han ble født.

Når VG møter familien er de ute og leker i hagen. Mathias og Jonas passer godt på lillebroren sin mens de løper rundt på terrassen og sklir på den lille sklien sin.

SKLIE: Sander (4) leker i hagen mens VG snakker med foreldrene. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Mange diagnoser

Mor Connie forteller at hoveddiagnosen til Sander er autisme.

– I tillegg er han under utredning for epilepsi med anfall både dag og natt, sier hun.

Samtidig har sønnen astma, immunsvikt, refluks (oppkastproblematikk) og alvorlig spisevegring.

Foreldrene har valgt å være åpen om sønnens problemer i mange år, blant annet gjennom en kanal på Snapchat med navnet «Løvemammaene». Der deler flere mødre om livet sitt med barn med spesielle behov.

– Vi velger å være åpne for å skape mer forståelse i samfunnet, sier pappa Simen.

På natten bytter Connie og Simen på å sove sammen med sønnen. Samtidig bruker de Connies mor for å få hjelp når alt er stengt.

– Vi burde vel egentlig ikke bruke mormor, men vi har ikke noe annet valg for å få vår hverdag til å gå rundt når jeg må på jobb og alt stenger, sier Connie.

Vanligvis er alle tre guttene i barnehagen og foreldrene er i full jobb. Men under nedstengingen i mars måtte Sander være hjemme i mange uker.

FORELDRE: Connie og Simen Henriksen Grønvold har kjempet hardt for at sønnen skulle få barnehageplass. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Så store endringer på Sander i fjor

– I fjor vår var Sander hjemme i fem eller seks uker, og hadde ikke noe tilbud. Så han gikk glipp av mange dyrebare spesialpedagogiske timer og vi så en utrolig negativ utvikling hos han, forteller Connie.

Utviklingen hans stoppet, han ble mer utagerende og mye mer lei seg som følge av brudd på rutiner.

– Med en gang han begynte i barnehagen så var han ikke sånn lenger, så det viser jo hvor viktig rutiner er for barn med utfordringer, legger hun til.

De gikk gjennom en prosess med barnehagen, og ga beskjed om hva slags behov de hadde. Det fungerte ikke å ha sønnen hjemme.

STOREBROR: Det er ikke alltid like morsomt å vente på mamma og pappa. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

– Barnehagen vår ringte oss med en gang

Denne gangen ble det annerledes. Foreldrene forteller at barnehagen ringte familien etter det ble kjent at hele kommunen, inkludert barnehagen, skulle stenge.

– De spurte hva slags behov vi har nå. Det betyr enormt at de ser oss som familie og vet vi har et reelt behov for støtte, sier Connie.

Som vernepleier er hun en av dem som har ansvaret for vaksineringen i kommunen.

– Når jeg skal gi ut andre dose av vaksinen på tirsdag får han komme i barnehagen, sier Connie.

Simen legger til at han tror den gode nyheten er et resultat av at barnehagen har hatt tid på å forberede seg på at samfunnet kunne stenge.

– Forrige gang så kom det så brått på, sier han.

Familien sier til VG at de var ganske klare på at hvis sønnen ikke fikk tilbud denne gangen heller ville de gått i kamp for å endre det.

– Vi så hvor mye det gikk ut over han å ikke få være i barnehagen. Han forandret seg helt, sier de. Det viser hvor mye tilbudet til familier med barn med spesielle behov har å si.

NAV har lagt til omsorgsdager Flere familier VG har vært i kontakt med de siste dagene er glade for at NAV har videreført de fleste coronatiltakene for omsorgspenger. Disse reglene gjelder fra 1. januar 2021: Antall omsorgsdager er doblet

Du kan bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt

Du kan bruke omsorgsdager selv om du har brukt opp dagene dine når det foreligger særlige smittevernhensyn, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

Du kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt Kilde: NAV Vis mer

HJEMMESKOLE: Familien Hunsager Hynden møter VG dagen før de skal ha første skoledag hjemmefra. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

Annerledes en stund til

Også Monica Hunsager (38) og Vidar Hynden (43) er glade for at NAV har lagt til omsorgsdager nå som barnehager og skoler er stengt.

De har to barn i barnehage- og barneskolealder, og vil få en hektisk uke neste uke med alle fire under samme tak. Familien beskriver seg som «veldig vanlige».

– Nå blir det en annerledes hverdag en stund til. Heldigvis har arbeidsgiverne våre vært gode til å tilrettelegge, sier de.

Elise (7) og Håkon Hunsager-Hynden (5) sier til VG at det verste blir å ikke kunne møte vennene sine.

– Det går bra hjemme, men det er mye gøyere å være på skolen, for da ser jeg vennene mine, sier Elise.

GLAD: Elise (7) er glad for at hun har en lekeplass rett utenfor rekkehuset de bor i. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

7-åringen sier at hun tror lillebroren kommer til å forstyrre henne når hun har hjemmeskole til uken.

– Når jeg trenger hjelp, så har kanskje mamma et møte, og pappa også. Så da må jeg løse det selv eller vente. Det kommer til å ta litt tid å løse det selv. Men jeg har en blomst jeg kan fargelegge, sier hun fornøyd.

Foreldrene sier at de er optimistiske i forhold til i mars. De forventer noen situasjoner med dårlig samvittighet og harde prioriteringer.

– På kort sikt er det fortsatt en tålmodighetsprøve, men forhåpentligvis om noen måneder så er ting bedre, sier pappa Vidar.

Han forteller at det blir viktig å finne balansen mellom en jobbhverdag og følge opp Elise – samtidig som de må se til at Håkon ikke blir sittende passiv alene.

– Men det er klart, han er fem år og har tålmodighet som en maur, så det er en utfordring, legger Vidar til.

DORULLFEST: Håkon og Elise koste seg med at foreldrene var kreative da Norge stengte forrige gang. Foto: Privat

– Ikke som på Instagram

Monica har en samfunnskritisk jobb. Hun jobber i Norsk Lastbærerpool med å sikre matvareflyten til dagligvarebutikker.

– Uten oss så kommer det ikke mat i butikkene. Når nedstengingen kom i mars fikk jeg ekstremt mye å gjøre. Mars var ville tilstander, sier Monica.

Mannen Vidar jobber i IMI Hydronic med å sikre utstyr til rørleggerbransjen.

Vidar forteller at de på ingen måte klager, og synes er heldige som fortsatt får være i jobb. De stiller opp i VG for å vise at livet ikke er som på Instagram.

– Vi er ikke noe perfekt familie med interiørblogg og skyhøy inntekt der alt bare løser seg og ser så enkelt ut. Sånn er det ikke. De aller fleste opplever at det er ikke så innmari enkelt som det ser ut på Instagram, sier han.

VANLIGE: Monica Hunsager og Vidar Hynden beskriver seg selv som en helt vanlig familie. Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

«Har jeg tid til å gå på do?

Monica er enig med mannen sin. Hun sier at det ikke er så lett når man har hjemmekontor, hjemmeskole og ansvaret for å aktivisere et barnehagebarn – på én gang.

– Man ser andre som baker boller og går tur, men så sitter du der selv og lurer på når du har tid til å gå på do, sier Monica da hun snakker om forrige nedstenging.

– Det kokte, legger hun til.

Foreldrene deler Connie og mannen sine gode erfaringer når det kommer til kommunikasjonen fra skolen og barnehagen.

– Jeg vil skryte og rose av arbeidsgivere, barnehage, skole på deres iherdige forsøk på informere. Det kommer mye info og mye mailer. De gjør så godt de kan, sier Vidar.

FAMILIE: Monica Hunsager sammen med sønnen Håkon (5). Foto: Josefine Ytre-Eide Bjaarstad, VG

– Ingen gjør feil med vilje

Monica synes det er viktig å huske at ingen gjør feil med vilje i denne kremmende situasjonen.

– Alle gjør ting med de beste intensjonene, og det blir ikke alltid det riktig. Det er jo skummelt, for de prøver så godt de kan med å finne vaksine, eller stenge samfunnet, sier hun.

Vidar er bare glad for at det ikke er han som må ta avgjørelser på vegne av hele kommunen og de rundt.

– Man klarer ikke å gjøre alle fornøyde. Sånn vil det alltid være, legger han til.