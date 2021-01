VEL FRAMME I OSLO: Historien om da Emilie Gitlesen (22) forsvant, fikk en lykkelig slutt. Foto: Privat

Stor leteaksjon etter Emilie: − Så gøy at jeg har blitt kjendis!

Søndag skulle Emilie (22) ut for å kjøpe Pepsi Max – men kom ikke tilbake. Det endte med en stor leteaksjon, en lang togtur fra Sandnes til Oslo – og en kald brus.

– Det er så gøy at jeg har blitt kjendis! sier Emilie Gitlesen til VG.

Emilie har for noen blitt et kjent fjes etter at hun mandag ble omtalt i flere medier – fordi hun dro på en lang jakt etter brus. Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

Det hele begynte med at Emilie, som har Downs syndrom, søndag morgen ville ut for å kjøpe seg Pepsi Max. Hun trosset foreldrenes klare beskjed om at butikken var stengt på søndager, og la ut på tur til Rema 1000 med munnbind, kåpe og sommersko. I lommeboken hadde hun bare 200 kroner.

– Vi regnet med at hun ville komme hjem igjen da hun oppdaget at Rema-butikken på Grannes faktisk var stengt. Den ligger bare 200–300 meter fra der vi bor, og hun pleier ofte å gå alene dit, sier faren til Emilie, Jens Petter Gitlesen, til Stavanger Aftenblad.

Men Emilie kom ikke tilbake.

– Folk ringte hele tiden

Først ble ikke foreldrene så bekymret, og det tok noen timer før de følte at det var noe unormalt med at Emilie ikke dukket opp.

Rundt klokken 13 ringte foreldrene politiet, og etter hvert som mørket la seg – ble de mer og mer bekymret. Samtidig la familien ut et innlegg på sosiale medier, og laget en savnet-plakat.

SAVNET-PLAKAT: Denne etterlysningen ble delt på sosiale medier. Foto: Privat

På halvannen time ble innlegget delt 4500 ganger, ifølge familien.

– Folk ringte og sendte meldinger hele tiden, sier storesøster Ellinor Gitlesen, som mandag kveld anslår til VG at innlegget ble delt rundt 10.000 ganger.

SØSKEN: Ellinor og Emilie. Foto: Privat

– Samfunnet fungerer bedre enn jeg hadde trodd

Familien kjørte rundt og lette etter Emilie, spesielt på steder der det ble solgt Pepsi Max – og «alle» andre koblet seg også på leteaksjonen etter Emilie: Naboer, venner, politiet, taxisjåfører og folk på sosiale medier.

– Samfunnet fungerer faktisk bedre enn jeg hadde trodd og forventet. Folk kunne sett en annen vei, men de tok ansvar, sier Emilies far, Jens Petter, til NRK.

Foreldrene rakk å tenke noen mørke tanker mens de kjørte rundt for å finne jenta si, skriver NRK.

– Jeg prøvde å holde de tankene borte. For det er en uendelig mengde ting som kan skje. Det føltes som å lete etter nåla i høystakken, sier Jens Petter.

Mens alle lette etter Emilie, satt hun på toget og slappet av. Hun var nemlig på vei fra Sandnes til Oslo på jakt etter Pepsi Max. Først hadde hun tatt bussen fra Sola til Sandnes.

Foto: Privat

Et tips ga svar

Like før klokken 18 ringte politiet Emilies foreldre, og fortalte at datteren hadde blitt sett på toget. Da skal Emilie ha blitt lei seg, og gitt uttrykk for at hun angret litt på hele turen.

Foreldrene ble ubeskrivelig lettet da de fikk høre at Emilie var i god behold, skriver Stavanger Aftenblad.

– Emilie hadde kost seg med hamburger, pizza og Se og Hør. Og Pepsi Max. Noen må ha spandert på henne. Så hun har hatt det aldeles fantastisk, sier Jens Petter Gitlesen, som understreker at han og samboeren også må ta en alvorsprat med Emilie om at Oslo-turer alene ikke er så greit.

PÅ BESØK I OSLO: Emilie hos søsteren Ellinor. Foto: Privat

Da det ble oppdaget at Emilie var på toget, hadde hun allerede kommet til Bø i Telemark. For at hun ikke skulle gå av alene der, tok hun heller toget helt til Oslo – der søsteren Ellinor tok henne imot.

Nå får Emilie en liten ferie hos søsteren som bor i Oslo.

– Nå er hun vel fremme i leiligheten, sier Ellinor til VG.

Og Emilie forklarer at hun bare slappet av på togturen, og at det har vært gøy å bli litt kjendis de siste dagene.