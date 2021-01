ENDRINGER: Skal du ta toget mandag morgen, bør du sjekke avgangene. Fra 1. februar blir det endringer. Foto: Frode Hansen, VG

Vy kutter flere avganger på Østlandet

Ifølge Vy er det grundige vurderinger bak avgjørelsen, men lege og pendler Kristine Stridal er ikke enig i at dette er en god idé.

Coronapandemi og hjemmekontor har ført til at færre benytter seg av kollektiv transport. Dette har gjort at Vy har bestemt seg for å kutte enkelte avganger på Østlandet.

– I samarbeid med Jernbanedirektoratet har vi sett på hvordan vi kan ha færre avganger, samtidig som vi har et godt tilbud for dem som har behov for å reise. Vi hadde allerede en nedgang på 70 prosent i antall passasjerer, og det var før de nye restriksjonene, sier kommunikasjonssjef i Vy, Gina Scholz.

Men det ikke alle som er enig i at dette er en god løsning. Kristine Stridal er lege på Radiumhospitalet og pendler mellom Lysaker og Holmestrand.

– Jeg reagerer mest på at de innstiller tog midt i rushtiden. Det er jo da de fleste skal hjemover fra jobb, sier Stridal.

Hun har tidligere vært fornøyd med tilretteleggingen som har blitt gjort for at pendlere skal komme seg til og fra jobb.

– Hvis de skal fjerne tog, burde de fjernet et tog som gikk midt på dagen. Jeg opplever hver dag at jeg får den siste sitteplassen i stillevognen når jeg setter meg på toget. Jeg tenker at det har vært akkurat nok plass hvis vi skal ta hensyn til corona. Det blir mer trengsel på togene når de fjerner vanlige pendlertog i rushtiden, sier Stridal.

Disse togavgangene innstilles 1. februar: – På L1 blir det halvtimesfrekvens istedenfor tog hvert 15. minutt. Togene mellom Spikkestad og Lillestrøm kjører som normalt, samt kjører med doble togsett slik at det blir flere plasser om bord. – De ekstra rushtidsavgangene om morgenen på L2x mellom Kolbotn og Oslo S blir innstilt. – På L21 mellom Moss og Stabekk innstilles toget fra Moss kl. 13:56 alle dager. – På L21X kjører togene morgen og ettermiddag med andre togsett. – På R11 mellom Skien og Eidsvoll innstilles morgenavgangen kl. 06.52 fra Skien og avgangen kl. 16.33 fra Oslo til Skien på ettermiddagen. – Flere tok vil kjøre med enkelte togsett, det vil si færre vogner. Dette gjelder både lokaltogene og regiontogene på Østlandet. – Gjøvikbanen kjører som normalt. Vis mer

Gina Scholz sier på sin side at det ligger grundige vurderinger bak avgjørelsen.

– Folk har andre reisemønstre nå, og hvis det skulle skje noe som gjør at dette endrer seg vil vi selvfølgelig se på tilbudet. Vi har også ekstra personale i flere avganger, som skal se til at smittevern overholdes, sier Scholz.

Hun presiserer likevel at alle reisende har et ansvar selv for å følge reglene.

– Vi ber alle om å ikke reise om de ikke må, om de er syke eller mistenker sykdom. Vi ber også om at reisende benytter munnbind der det er påbudt eller anbefalt.

– Hvis det skulle være for mange om bord, er det viktig at de ikke står i midtgangen. Alle må sitte på setene slik at man ikke passerer hverandre unødvendig. Samtidig er det viktig at man bruker alle vognene og dørene og ikke samler seg i en, sier Scholz.