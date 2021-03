SOM TO DRÅPER: Det blir flere og flere tvillinger i verden. Foto: DUSTIN FRANZ / AFP

Det fødes rekordmange tvillinger i verden

Aldri tidligere har det blitt født så mange tvillinger i verden, men nå kan vi ha nådd toppen.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Det melder britiske BBC som baserer seg på en ny forskningsrapport.

Hvert år blir det født rundt 1,6 millioner tvillinger på verdensbasis. At kvinner er eldre når de først får barn, samt prøverørsbehandling (IVF) har bidratt til å øke antall tvillingfødsler med 32 prosent siden 1980-tallet.

Men det kan det hende at tallene kommer til å peke nedover ettersom man nå fokuserer mer på at risikoen for komplikasjoner er lavere når man bare venter ett barn.

TVILLINGSØSTRE: Du skal være hardbarket for ikke å la deg sjarmere av disse to jentene. Foto: Frank May / picture alliance

Det er tidsskriftet the journal of Human Reproduction som har analysert tallene for tvillingfødsler, og i en artikkel her fremkommer det at det har vært en økning i alle regioner, fra 32 prosent i Asia til 71 prosent i Nord-Amerika.

Tallene baserer seg på tidsepokene 1980–1985 og 2010–2015. De ferskeste tallene baserer seg på estimater og fødselsrater i 165 land, og i 112 land fant man også faktiske tall for den tidligste perioden.

Afrika er fortsatt det kontinentet som har flest tvillingfødsler, men Europa, Nord-Amerika og Oseania tar innpå.

I dag forekommer 80 prosent av alle tvillingfødsler i Afrika og Asia.