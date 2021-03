Foto: Alessandra Tarantino / AP

Disse stanset AstraZeneca-vaksineringen midlertidig

Norge setter torsdag vaksineringen med AstraZenica på pause etter dødsfall og vaksineringsstans i Danmark. I forkant av kunngjøringen klokken 14 hadde allerede flere store norske byer og kommuner pauset vaksineringen.

Sverige vil foreløpig ikke pause vaksineringen.

I Norge har 121 820 personer fått AztraZenica vaksinen, ble det opplyst på pressekonferansen.

Danmark stanser vaksineringen med AstraZeneca med øyeblikkelig virkning etter et dødsfall.

Helseminister Magnus Heunicke skriver på Twitter at det skjer på grunn av forsiktighetshensyn etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelige blodpropper.

I etterkant av nyheten melder flere norske storbyer og kommuner at de også stanser vaksinering midlertidig. FHI og Legemiddelverket skal svare på spørsmål fra pressen klokken 14 torsdag. De sitter nå i et møte for å finne ut hva de skal gjøre i Norge etter nyhetene fra Danmark.

– Meldingene fra Danmark er dramatisk på den måten at de har hatt dødsfall på grunn av blodpropp. Det er alvorlig, sier fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til VG.

ALVORLIG: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier dette er en alvorlig situasjon. Foto: Kyrre Lien

Island har foreløpig også stanset vaksineringen. Spania vil fortsette, ifølge Reuters. Det samme vil Sverige, melder Aftonbladet.

Tyskland ser heller ingen grunn til å stanse vaksineringen, ifølge en regjeringstalsperson til Die Welt.

– Vi mener ikke at det finnes tilstrekkelig grunnlag for å avbryte vaksineringen, skriver enhetssjef Veronica Arthurson i det svenske legemiddelverket i en e-post til nyhetsbyrået TT.

Her stanses vaksineringen i Norge

Flere norske kommuner og sykehus stanser midlertidig vaksineringen.

Dette er Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Fredrikstad, Elverum, Bærum kommune, Lørenskog, Sykehuset i Innlandet, helseforetaket Helse Møre og Romsdal, Bodø og Lindesnes opplyser de selv på sine nettsider eller bekrefter overfor VG.

Også Hustadvika kommune har pauset vaksineringen.

– Vi har pauset foreløpig fram til pressekonferansen, sier kommuneoverlege Petter Aaberg Holen til VG.

Også Lørenskog kommune har stanset vaksinering med Aztrazenica.

-- Vi har stoppet inntil videre, sier kommunelege Sjur Bakken til VG.

Vaksdal, Alver og Askøy har også stanset vaksineringen inntil videre, bekrefter de til Bergens Tidende.

Det samme gjelder Sandnes, skriver Sandnesposten. Stavanger Aftenblad skriver at også Stavanger har tatt en pause i vaksineringen med Aztrazenica fram til eventuelle bivirkninger er avklart.

Rælingen, Lillestrøm og Enebakk utsetter også vaksinering inntil videre, melder Romerikes Blad.

Kristiansand kommune tilbyr vaksiner fra de glassene som er åpnet, men åpner foreløpig ikke flere, skriver Fædrelandsvennen.

Lindesnes kommune opplyser på sine hjemmesider at de midlertidig har stanset vaksineringen.