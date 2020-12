TILLØP TIL BRANN: En tredør på Nidarosdomen. Foto: VG-tipser

Kvinne i 20-årene pågrepet for å ha forsøkt å sette fyr på Nidarosdomen

Like før midnatt tirsdag kveld rykket politiet ut til melding om branntilløp ved Nidarosdomen.

Én kvinne i 20-årene ble først anholdt i saken, og er nå pågrepet og mistenkt for å ha prøvd å tenne på middelalderkirken, melder Adresseavisen. Politiet sier til avisen at hun også er siktet for å ha startet tre branner på Heimdal.

Hun er siktet for «grovt skadeverk». Det var NRK som meldte om pågripelsen først.







– Det tyder på at brannen var påsatt, sier politiets operasjonsleder Roger Mogstad til VG.

Han forteller at nasjonalhelligdommen er godt beskyttet av både brannalarmer, røyksensorer og kameraer, og at det var en vekter som først rykket ut til stedet.

– Han konkluderte raskt med at det var røyk innvendig i domen, og fant etter hvert ut at det var snakk om branntilløp på sør-østre del av domen, på en av mange inngangsdører i tre, sier operasjonslederen.

Mareritt for brannvesenet om det gikk verre

Operasjonsleder Mogstad forteller at brannvesenet var raskt på stedet, og at det er lite materielle skader på kirken:

Deler av en dørstokk har skader, i tillegg til et lite område oppetter døren.

– Hvis det ikke hadde blitt oppdaget kunne det fort ha blitt verre, vi så alle sammen hvordan det gikk med Notre Dame. Brann i Nidarosdomen er det største marerittet til Trøndelags brann- og redningstjeneste, det har vi snakket om mange ganger, sier operasjonslederen.

Han forteller at politiet knytter den pågrepne personen til saken på grunnlag av videoovervåkning, opplysninger til politiet, etterforskning på stedet og søk med hund.

Publisert: 09.12.20 kl. 07:08 Oppdatert: 09.12.20 kl. 09:55

