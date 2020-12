Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er tydelig på at Helsedirektoratet ikke vil anbefale regjeringen å følge ECDCs anbefalinger. Foto: Ola Vatn

Nakstad ut mot europeiske coronaråd: − Helt feil

Det europeiske smittevernkontoret (ECDC) anbefaler å stoppe karanteneplikt av flypassasjerer innen Europa, og mener det neppe vil øke smittespredningen betydelig. Helt feil, mener Espen Nakstad.

For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er en anbefaling som ikke passer spesielt godt til de utfordringene vi har hatt i Norge den siste tiden knyttet til importsmitte, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Onsdag kom Det europeiske smittevernkontoret (ECDC) med en ny rapport, der de anbefaler å stoppe med karanteneplikt og systematisk coronatesting av reisende med fly innen Europa, slik smittesituasjonen er nå.

ECDC skriver at coronaviruset er etablert i alle EU- og EØS-land og Storbritannia, at importsmitte utgjør en liten del av alle registrerte smittetilfeller, og neppe kommer til å øke smittespredningen i betydelig grad.

– ECDC tar feil hvis de hevder at fjerning av karanteneplikt og systematisk testing neppe kommer til å øke smittespredningen i betydelig grad, i alle fall for Norges del, sier Nakstad.

les også Nakstad om importsmitte og bryllup: Grep inn så fort vi kunne

– Har fått store konsekvenser

Han er tydelig på at Helsedirektoratet ikke vil anbefale regjeringen å følge ECDCs anbefalinger.

– Tvert imot vil vi med nye hurtigtester kunne kombinere karantene og testing på en stadig mer treffsikker måte, som både begrenser smittespredningen mer effektivt og samtidig gjør det mulig å reise over grensene for dem som har behov for det.

Nakstad peker på at Norge i oktober og november har hatt en rekke smitteutbrudd knyttet til arbeidsreisende fra utlandet, som ikke har vært godt nok skjermet fra andre i karantenetiden.

les også Dette er regjeringens anbefalinger før julefeiringen

– Det har fått store konsekvenser for bedrifter, kommuner og enkeltpersoner som har blitt syke eller havnet i karantene.

– Smittenivået i de europeiske landene er svært ulikt, slik ECDC også beskriver i sine lands- og regionskart.

Oversikt over EUs risikokart kan du se her.

Høyrisikogruppe

Ifølge rapporten utgjorde antallet importsmittetilfeller i uke 45 mindre enn 1 prosent av det totale antallet påviste tilfeller i de åtte landene Norge, Tsjekkia, Estland, Finland, Irland, Italia, Malta og Slovakia.

Nakstad mener tallet er svært usikkert, og at det ikke sier noe om den videre smittespredningen etter at man reiser inn i landet.

ECDC skriver at smitten antas å være lavere blant dem som reiser med fly enn i befolkningen generelt, og mener reisende derfor ikke bør anses som en høyrisikogruppe, men behandles som lokalbefolkningen der de kommer.

– Hva er grunnen til at dere på dette tidspunktet anbefaler karanteneplikt?

– Karantene er det viktigste virkemiddelet vi har for å unngå smittespredning fra mennesker som har økt sannsynlighet for å være smittet. Dette gjelder først og fremst nærkontakter til syke personer og personer som har oppholdt seg i andre land med et vesentlig høyere smittepress enn i Norge, sier Nakstad.

FORSKJELLER: Jo større forskjell det er i smittesituasjonen for områdene man reiser mellom, desto mer aktuelt vil tiltak ved innreise være, sier Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold. Foto: Frode Hansen

les også De nye innreisereglene: 550 personer bortvist på grensen forrige uke

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold sier det er svært få som kommer til Norge for tida, og derfor naturlig at kun en liten andel av de som tester positivt er tilreisende.

– Dersom karantenekrav og restriksjoner hadde blitt fjernet, mener vi det er sannsynlig at antallet tilreisende hadde økt, og også antallet tilreisende med smitte, sier Vold.

Jo større forskjell det er i smittesituasjonen for områdene man reiser mellom, desto mer aktuelt vil tiltak ved innreise være, sier hun.

– Karantene og testing er aktuelle tiltak som er brukt av mange land i denne pandemien. Norge har lave smittetall i forhold til de fleste land i Europa. Vår vurdering er derfor at det fortsatt er hensiktsmessig å ha testing og karanteneregler fra de landene som har høyt smittetrykk.

– ECDC har tidligere uttalt at karantene og testing kan være hensiktsmessig for reiser fra områder med mye smitte til områder med lite smitte, og dette påpekes også i denne rapporten. Mange områder i Norge har lite eller ingen smitte.

Publisert: 02.12.20 kl. 22:46