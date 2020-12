Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier mange vil måtte vente på coronavaksine. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

FHI frykter press i vaksinekøen

Folkehelseinstituttet mener det kan ventes press om å komme fram i køen når coronavaksinen rulles ut.

Det er i sin siste risikorapport Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med advarselen. Instituttet viser til at det er stor etterspørsel etter vaksinasjon blant publikum.

Fredag klokken 11.30 holder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) en pressekonferanse om hvordan vaksinasjonen skal gå for seg. Der vil FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm, Legemiddelverkets direktør Audun Hågå og helsedirektør Bjørn Guldvog også være til stede.

Overlege Preben Aavitsland i FHI påpeker at forsyningen av vaksine vil være begrenset i mange måneder fremover.

– Det betyr at bare noen av dem som blir anbefalt vaksinasjon, kan få tilbudet med en gang. Vi blir nødt å lage en rekkefølge. Noen må vente, sier Aavitsland til NTB.

Han gjør det klart at kommunene må holde seg strengt til den rekkefølgen som blir vedtatt. Det vil ikke bli rom for lokale unntak.

– Vi regner med at befolkningen vil respektere rekkefølgen, sier Aavitsland.

Vil ta måneder

Regjeringen har allerede avklart at coronavaksinen blir gratis. Det blir frivillig å ta den.

Statsminister Erna Solberg (H) har sagt at vaksinering av prioriterte grupper forhåpentligvis kan starte allerede «tidlig i 2021».

FHIs håp har vært at store deler av risikogruppen og en del helsepersonell skal bli vaksinert før sommeren.

Men det vil fortsatt bli behov for smitteverntiltak i måneder fremover, advarer Aavitsland.

– Selv etter at vaksinasjonen er kommet i gang, vil det ta lang tid før så mange er vaksinert at vi kan slappe av, sier han.

– Denne epidemien blir vi ikke kvitt så lett, dessverre.

Uenighet om rekkefølgen

Det store spørsmålet som regjeringen nå skal gi svar på, er hvem som skal prioriteres først.

Et ekspertutvalg har foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen.

Ekspertutvalget opererer med flere ulike scenarioer. I det første tegner utvalget opp en situasjon der myndighetene i store trekk har kontroll på smittespredningen. Da bør risikoutsatte, gamle og syke stå aller først i køen. Det samme gjelder dersom det er smitteutbrudd i klynger, og når man bare har delvis kontroll, mener utvalget.

Om scenarioet derimot handler om utbredt smitte der man ikke har kontroll, bør helsearbeidere vaksineres først, anbefaler utvalget.

Men utvalgets forslag har ikke fått unison støtte. Enkelte leger har argumentert for at helsepersonell bør få førsteprioritet uansett.

Ap støtter ekspertutvalg

Arbeiderpartiet mener for sin del at regjeringen bør lytte til ekspertgruppens råd.

– Vi synes forslaget om at helsepersonell må prioriteres ved utbredt smitte, virker fornuftig. Vår kapasitet til å håndtere pandemien er helt avhengig av at det er nok folk på jobb, og at de ikke overfører smitte til pasienter. Det tror jeg også regjeringen kommer til å foreslå, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

– Hvis det er veldig lite smitte i samfunnet, slik vi så i sommer for eksempel, bør vi prioritere risikogruppene, sier hun.

