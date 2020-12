PÅ GRENSEN: Midt på Svinesundbrua utveksler det tidligere ekteparet Harald Moi og Gunilla Hegardt medisiner, krumkaker og blomster. Foto: Pontus Höök/poho

Møte på broen i coronaens tid

SVINESUNDBRUA/OSLO (VG) For 30 år siden var de gift. Tirsdag møttes de på broen som skiller broderfolket slik at ekskona kunne overrekke medisiner til hans nye kone.

Stella Bugge

Pontus Höök (foto)

Publisert: Nå nettopp

Dermed slipper Harald Moi (78) å gå i 10 dagers karantene når han returnerer til Lørenskog.

– Det var litt absurd. Men vi så andre som utvekslet julegaver, så det er tydeligvis blitt et møtepunkt der midt ute på broen, sier den pensjonerte legen til VG.

– Min kone trenger medisin som ikke er registrert i Norge og min ekskone, som også er lege, har hjulpet oss med dette, sier Moi.

– Du har en sjenerøs eks?

– Vi er gode venner, så det er ikke noe problem.

Hans ekskone, Gunilla Hegardt (78), konstaterer vennlig:

– Man må jo hjelpe til. Vi har barn sammen og treffes iblant.

GOD PLASS: Det er ikke akkurat trengsel på Svinesundbrua denne førjulstiden med tilnærmet total stopp i grensehandelen. Foto: Pontus Höök/poho

Selv fikk Hegardt blomster og krumkaker i julehilsen fra eksmannen og hans kone. På vei tilbake til Norge måtte Moi passere politikontrollen.

– De godtok greit at jeg ikke hadde vært inne i Sverige, men bare ute på broen, sier Harald Moi som fikk kjøre videre inn i Norge.

– Veldig øde

Ikke langt unna Svinesundbrua ligger Nordby kjøpesenter.Her er det ikke noe problem å holde to meters avstand til de andre handlende.

Det er blåst for folk.

I disse butikkene på den svenske siden av grensen skulle det vært fullt kjør av nordmenn med velfylte bankkort på jakt etter billig ribbe, kjøttpålegg og julegaver til tanter og svigerinner.

I stedet er det stille. Ekstremt stille.

– Det er veldig øde. Det er tomme hyller, og det finnes knapt noe arbeide for oss å gjøre. Vi forbereder oss så godt vi kan for en nyåpning som vi håper kan skje i løpet av våren, sier Olof Gustafsson, ansvarlig for fryseavdelingen på Maximat på Nordby, til VG.

De tomme hyllene skyldes at de ikke bestiller inn nye varer.

TOMME FRYSEDISKER: Frysesjef Olof Gustafsson på Maximat på Nordy kjøpesenter har lite å gjøre om dagen. Det er ikke noe vits i å fylle frysediskene når det knapt er kunder i butikken. Foto: Pontus Höök/poho

– De blir bare stående. Vi har kanskje 50–60 betalende kunder per dag, sier Gustafsson.

I «gamle dager», da vi kunne krysse grensen uten å havne i karantene, var det tre-fire tusen kunder innom hver dag.

– Vi har minsket salget med 98 prosent. Det er mye, fastslår frysesjefen.

– Her er det ikke noe problem å holde avstand?

– Nei, det er det ikke. Men vi holder hardt på reglene som finnes og går daglig rundt og spriter alle håndtak og jobbtelefoner og sjekker at det finnes papir og sprit på alle stasjoner, sier Gustafsson.

Kun 10 på jobb

I dag er de rundt 10 personer på jobb. De skulle ha vært opp mot 60. En av dem som er på jobb, er Kristin Rask (59). Hun sitter i kassen.

INGEN KASSEKØ: Marte vatvedt (t.v.)og Kristin Rask i Maximat på Nordby kjøpesenter skulle gjerne hatt mer å gjøre. Foto: Pontus Höök/poho

– Det er veldig tomt, det er ikke mye å gjøre, sier Rask.

Men en ting er hun glad for, forteller hun, og det er at oppsigelsesvarselet ble trukket tilbake mandag.

– Vi fikk verdens beste julepresang i går, sier Rask til VG.

– Vi har litt forhåpninger med vaksinen som er på gang, og at de har trukket tilbake oppsigelsen. Så nå kjennes det som det finnes en slags slutt på dette og at vi får hverdagen tilbake, legger hun til.

Frysesjef Gustafsson forteller at de fleste er 60 prosent permittert og dermed bare jobber to dager i uken.

– Våre eiere og vi har tro på fremtiden, og vi ønsker å fortsette i jobben. Dette er en gledelig nyhet for de ansatte, sier han.

Kristin Rask forteller at det fortsatt kommer en og annen nordmann inn døren.

– Det er noen som ikke kan la være. De tar karantenen og er hjemme i 10 dager, sier de.