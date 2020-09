Helsedirektør Bjørn Guldvog: – Høstferien er ikke i fare

Mange har lurt på hvordan årets høstferie vil bli - med vårsmitte, hytteforbud og søringkarantenen i minnet fortsatt. Men høstferien er ikke i fare, slår helsedirektør Bjørn Guldvog fast.

– Jeg vil først og fremst understreke at høstferien ikke er i fare. For dere som har tenkt å dra på tur i Norge, kan reise på fjellet eller på hytta med god samvittighet, sier helsedirektøren under regjeringens pressekonferanse onsdag.

Han forklarer at hytteforbudet i påsken ikke handlet om smitte, men om lokal helseberedskap i kommunene.

– Følg de samme smittevernrådene som ellers. Ikke reis, men hold deg hjemme, hvis du er syk og test deg om du har luftveissymptomer, sier han.

Høstferien i Norge pågår i uke 40 og 41, altså fra og med førstkommende fredag.

– Oslo står i førstelinjen

Helseminister Bent Høie sier at den norske strategien har fungert så langt - takket være folk flest.

– Kommunene som slår ned sine utbrudd, beskytter ikke bare egne innbyggere, men innbyggere i hele Norge, slår han fast.

I sin siste ukesrapport skriver FHI at de fortsatt anser smittespredningen i Norge som helhet som lav, til tross for en økning de siste ukene. Det skyldes blant annet smitten i Oslo.

– Nå er det Oslo som står i førstelinjen og må gjøre den jobben som er nødvendig for oss alle, sier helseministeren.

Han minner om at vi ved nyttår er tilbake til at kommuner og sykehus selv skal kjøpe utstyr. Nå forsterkes det nasjonale lageret, og kommuner bes om å kjøpe inn utstyr. Ekstrakostnader skal dekkes av staten.

Lageret skal fungere som et beredskapslager for smittevernutstyr i Norge.

– Dette beredskapslageret skal inneholde utstyr for 6 måneder til kommunene og sykehusene.

Vil vurdere mer åpning nasjonalt - med lokale tiltak

Det er registrert smitte i 90 kommuner nå, sier helseministeren under pressekonferansen. Det betyr at majoriteten ikke har registrert smitte, sier han samtidig. Målet er på sikt å gjenåpne samfunnet.

– Vi skal ikke ta noen sjanser, men vil nå vurdere om det er mulig å gjenåpne mer nasjonalt, men samtidig innføre begrensninger i kommuner med høy smitte eller smitteøkning, sier helseministeren.

Han mener Norge nå er et annerledesland midt i en pandemi.

– Norge er nå et annerledesland, der vi midt i en pandemi er mer åpne enn andre land. Men vi har ingen garanti for at det vil vare. Tillit har fått oss dit vi er i dag, og kan få oss dit vi skal. Derfor er tillit det viktigste verktøyet, sier han.

Også helsedirektør Bjørn Guldvog peker på tilliten.

– Folk flest utgjør den viktigste forsvarsmekanismen vi har. Stadig flere unge sier at de følger råd og retningslinjer, sier han, og viser til en befolkningsundersøkelse.

100 millioner til barn og unge

Regjeringen foreslår engangsbevilgning på 100 millioner til avlastning til barn og unge i statsbudsjettet for 2021.

– Smitteverntiltakene under pandemien rammer mange barn og unge, barn med spesielle behov for oppfølging sender nå inn sine bekymringsmeldinger, sier justisminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse.

Pengene skal legges inn i kommunenes rammetilskudd for å støtte og avlaste familier som har barn med ekstra behov.

FHI sa tirsdag at de vil anbefale regjeringen å innføre innreisekarantene til Litauen og Island, i tillegg til de svenske regionene Västerbotten i Sverige, Mellersta i Finland og Päijänne-Tavastland i Finland. UD har imidlertid ikke sendt ut noen bekreftelse på hva de gjør med situasjonen.

