Smittetrenden i Oslo er fortsatt stigende

Seks kommuner har en stigende smittetrend nå, men i landet som helhet er trenden svakt synkende.

Smittetrenden i Oslo er fortsatt stigende, viser VGs oversikt.

I helgen ble 53 nye personer registrert smittet, med 39 tilfeller på lørdag og 14 tilfeller på søndag.

Toppen for de siste 14 dagene er imidlertid torsdag i forrige uke, da det ble registrert 61 nye tilfeller i hele kommunen. Sist uke viste det seg også at smitten i Oslo doblet seg på en uke.

FHI forlenget munnbindanbefalingen på kollektivtrafikken i Oslo før helgen. Den pågående busstreiken gir bekymring for økt trengsel på kollektivtrafikken, og Ruter har blant annet oppfordret folk til ikke å reise med mindre de må.

Varierende smitte på bydelsnivå

Kommunens bydelsoversikt over smitten viser nå at samtlige bydeler i byen ville vært «røde» dersom ett av kriteriene som legges til grunn for land og regioner i utlandet også ble brukt her, nemlig at det må være minst 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Byen som helhet har et smittepress på 69 smittetilfeller per 100.000 innbyggere hvis man ser på tallene for de siste 14 dagene.

Flest nye smittede er det i bydel Gamle Oslo, med 74 nye tilfeller de siste 14 dagene. Deretter kommer Frogner (54), Grünerløkka (47), Sagene (47) og Alna (44).

Det er viktig å presisere at norske myndigheter ikke bruker kriteriet for røde land og regioner i utlandet om norske kommuner og regioner.

Jo mindre folketallet er et sted, desto færre smittetilfeller skal til før det ville vært definert som rødt. I en liten kommune med 10.000 innbyggere skal det eksempelvis bare to smittede til i løpet av to uker før kommunen ville vært definert som rød.

Slik er smittetrenden i norske kommuner

Norge som helhet har en svakt synkende smittetrend, mens seks kommuner har stigende trend.

Majoriteten av norske kommuner har en flat smittetrend, som vil si at det ikke har vært tilstrekkelig endring i smitten de siste 14 dagene til at trenden beregnes.

Hvordan beregner VG trenden? Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend.

I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien.

Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden.

Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

I tillegg til Oslo er det Lørenskog, Nordre Follo, Askøy, Drammen og Ullensaker. Sistnevntes tall påvirkes blant annet av testingen på Oslo lufthavn, som ligger i kommunen.

Bergen, som den siste tiden har jobbet hardt med et stort coronautbrudd, har nå færre daglige smittetilfeller enn de store toppene som har vært de siste to ukene.

Dagens tall er imidlertid ikke klare, og bydelsleder Roger Valhammer (Ap) sa før helgen at det er for tidlig å si om kommunen har greid å slå ned smitten.

