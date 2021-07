PÅ ØYTUR: Sam og Sole Kaasa på fire og fem år måtte se langt etter en ferge da de skulle hjem fra Håøya. Bildet er tatt fra Nesodden brygge da de reiste på morgenen. Foto: Privat

Familie fryktet å bli strandet på Oslo-øy: Ruter beklager

Da informasjonen i Ruters reiseapp viste seg å ikke stemme, ble barnefamilien stående igjen på kaia uten å vite hvordan de skulle komme seg hjem.

Av Hanna Jarstø Ervik

Onsdag i forrige var Stine Kaasa og hennes to barn på Håøya i Oslos skjærgård for å nyte solen.

Familien brukte Ruters reiseapp for å finne informasjon om hjemreisen til Nesodden, men avgangen appen foreslo viste seg å gå kun gå på fredager og i helger.

Fergen de hadde planlagt å reise med skulle være kveldens siste og eneste, og da fergen ikke kom, ble familien stående på kaia uten å vite hvordan de skulle komme seg hjem.

På Ruters hjemmesider står det imidlertid riktig informasjon om fergetidene, men Stine mener man ikke kan forvente at alle reisende får dette med seg.

– Ruter har nettopp fått seg en ny reiseapp, og folk burde kunne stole på at informasjonen som oppgis her er stemmer. Man er jo også ekstra sårbare når man befinner seg på en øy, sier hun.

Rakk å tenke hvordan det ville være å overnatte på øya

Stine og familien var ikke de eneste som hadde misforstått ferietidene, og sammen med to andre reisende forsøkte de å finne en løsning for hvordan de skulle komme seg hjem.

– En av de andre ringte til taxibåt for å høre om de kunne hjelpe oss. Da fikk vi høre at dette ville koste oss rundt 6000 kroner, noe som for oss var uaktuelt.

Til sist kom en av de andre i kontakt med en bekjent som var ute med båt i Oslofjorden og som til slutt fikk kjørt dem hjem til Nesodden.

Situasjonen var ifølge Stine en ekstra påkjenning fordi hun hadde med seg de to små barna.

– Vi rakk å tenke gjennom hvordan det eventuelt ville bli å måtte overnatte på øya, og det var spennende nok en stund.

ENDELIG HJEMOVER: Det ble en lang dag for fire- og femåringen. Her er de avbildet i båten på vei hjem. Foto: Privat

Barna tok det fint, men turen vil bli husket.

– Det ble jo mer eventyr enn vi hadde sett for oss, og ungene snakker fortsatt mye om hvordan vi ble «reddet» fra øya.

Etter hendelsen tok Stine kontakt med Ruters kundeservice.

– Det var viktig å unngå at det kunne skje med andre, særlig med tanke på dem som ikke er så godt kjente eller har bekjente i skjærgården.

Stine fikk refundert hjemreisen som hun allerede hadde bestilt, og fikk også beskjed om at Ruter skulle oppdatere informasjonen i appen.

Sent tirsdag kveld var feilen ennå ikke fikset.

Ruter beklager

Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen beklager opplevelsen på det sterkeste.

– Feilen i appen er blitt rapportert inn i forrige uke, og det arbeides nå med å få rettet opp i den.

For å unngå at feilen i mellomtiden skal gå utover andre er det nå lagt inn en avviksmelding i appen under de aktuelle avgangene.

– Frem til feilen er fikset vil det også bli annonsert på fergene som ankommer Håøya om at det ikke er returreiser på kveldstid mandag til torsdag.

Johansen sier det er bra at familien tok kontakt for å informere om feilen og at de nå gjør det de kan for å få ordnet problemet.