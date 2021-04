KOMMUNEOVERLEGE: Per Kristian Opheim oppfordrer personer som ble vaksinert i hallen i Tønsberg på torsdag om å være ekstra oppmerksomme på symptomer. Foto: Gabriel Skålevik

Person i karantene møtte opp til vaksinering i Tønsberg: Testet positivt dagen etter

To personer vil bli anmeldt etter å ha brutt karantenen for å få vaksine i Tønsberg på torsdag.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tønsberg kommune oppfordrer alle som var i vaksinehallen for å bli vaksinert torsdag 8. april om å følge ekstra godt med på symptomer og ha lav terskel for å teste seg, skriver kommunen på sine nettsider.

– En person som var i smittekarantene og som senere testet positivt for covid-19, og en person som skulle vært i innreisekarantene var i hallen på torsdag. Vi vaksinerer nå høyrisikopasienter sammen med aldersgruppe 65–74 år, og ser svært alvorlig på hendelsene, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Kommuneoverlegen ber de som har vært til stede i tidsrommet 12.30 til 14.00 torsdag 8. april om å være særlig oppmerksomme på symptomer.

– Vi er litt bekymret for at pasienter kan tenke at det er vaksinebivirkninger og ikke ta eventuelle symptomer på alvor, derfor kommer vi med en særskilt oppfordring, sier han.

Foto: Roger Neumann

På én time blir 160 personer vaksinert i hallen i Tønsberg. I løpet av torsdag ble 880 personer vaksinert, opplyser Opheim til VG.

Personen som var i smittekarantene opplyste ikke om dette, og var blant dem som fikk vaksinen torsdag.

– Man er smittsom i to dager før symptomdebut. Personen testet positivt dagen etterpå, og det var også den dagen personen først fikk symptomer, sier Opheim til VG.

Kommuneoverlegen sier at man skal ringe for å få en ny time dersom man er i karantene eller har symptomer på vaksineringsdagen.

– Man skal ikke møte opp til vaksinering for enhver pris. Hvis man ringer og sier ifra, får man en ny time.

Nektet å forlate hallen

Personen som skulle ha vært i innreisekarantene var i hallen klokken 09.00. Vedkommende ble avvist for vaksinering, men ville ikke forlate hallen. Denne personen har så langt kommunen vet ikke testet positivt for covid-19.

– Vedkommende var så opptatt av at han ville ha vaksinen, og fulgte etter ansvarshavende inn i hallen og var på vei inn på personalrommet. De brukte tid før de til slutt fikk han ut av hallen, sier Opheim.

– Hva tenker du når du hører om slike hendelser?

– Det egner seg ikke på trykk. Dette viser det trykket som er rundt disse vaksinene. En ting vi må ha kontroll på, er at folk ikke unødvendig blir utsatt for smitte når de får vaksine.

Begge personene vil mandag bli anmeldt av kommunen for brudd på smittevernloven, opplyser kommuneoverlegen, som sier at han ikke har opplevd tilsvarende hendelser tidligere.

Skal vurdere rutiner

Ingen av de som var til stede i hallen er definert som nærkontakter. Kommuneoverlegen sier at det er planlagt for at det kan komme smittede personer til vaksinehallen.

– Det kan skje med noen som ikke er i karantene også. Derfor er det avstand, og alle ansatte bruker smittevernutstyr tilsvarende som om man jobber med coronasmittede pasienter. Men inne på personalrommet er det ikke slik. Om personalet må i karantene, sliter vi med å få satt de vaksinene vi skal.

– Kommer dere til å gjøre endringer i rutinene etter disse hendelsene på torsdag?

– Vi skal vurdere det, for eksempel om vi må stå på utsiden av hallen når vi stiller spørsmål til de som skal inn. Nå spør vi de ved det første punktet inne i hallen. Samtidig kan vi ikke blande smittesporingssystemet med vaksinesystemet, så vi har ikke mulighet til å sjekke om folk er i karantene på forhånd. Vi skal ta en runde på mandag, det er sikkert ting vi kan gjøre for å forbedre oss, sier kommuneoverlegen.