JENTA I KJELLEREN: Ramsha ble utsatt for voldtekter under barnevernets omsorg.

Oslo-ordfører om «Jenta i kjelleren»: − Noe har gått forferdelig galt

Kravene som stilles til tilsynspersoner i barnevernet er ikke gode nok, medgir Oslo-ordfører Marianne Borgen (Sv). En rekke tiltak skal iverksettes.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Nå nettopp

Forrige lørdag fortalte VG historien om «Jenta i kjelleren». Mens Ramsha ble voldtatt av stefar, satt barnevernets tilsynsperson i stuen og leste ukeblader.

Saken er svært alvorlig, sier Oslos ordfører:







– Vi må aldri glemme at etter norsk lov skal «samvær være til barnets beste». Derfor viser denne enkeltsaken, som VG har fortalt om, at det nå må gjøres en jobb for å styrke barns sikkerhet under samvær.

OPPRØRT: Oslo-ordfører Marianne Borgen (Sv) mener at det må tas grep for å sikre trygge samvær for barn i barnevernet. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Opprørende

Overgrep under tilsyn av barnevernet, skal selvfølgelig ikke skje, sier Borgen:

– Hva som har gått galt i denne saken, har jeg ikke kompetanse til å vite noe om. Men når barn utsettes for overgrep, under tilsyn, er det noe som har gått forferdelig galt.

Borgen presiserer at hun ikke kan kommentere denne saken direkte, siden saken er i en rettsprosess – og at hun heller ikke kjenner denne enkeltsaken.

Hun sier likevel:

– Denne historien er opprørende og svært alvorlig.

Stilles ingen krav

I dag stilles det ingen krav til kompetanse eller utdanning blant dem som på vegne av barnevernet fører tilsyn når barn er sammen med biologiske foreldre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet mener at det kan være nødvendig å stille krav til tilsynspersonene i loven.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) har lovet nye retningslinjer om tilsyn - som skal sikre gode og trygge samvær.

– Etter oppdrag fra departementet utvikler Bufdir nå en retningslinje for fastsettelse av samvær. Hvilken rolle tilsynspersonen skal ha under samvær, vil stå sentralt i dette arbeidet, sa Ropstad til VG tirsdag.

LOVER NYE RETNINGSLINJER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf). Foto: Berit Roald

Nå lover også Borge at det skal tas grep:

– Det må stilles tydelig krav til tilsynspersonenes kompetanse. Det er tydeligvis ikke godt nok i dag, og jeg er enig i de som har sagt at det bør nå lages kompetanse og opplæringskrav til de som fører tilsyn.

– Overgripere har mange metoder

I overgrepssaker er det ekstra viktig å kunnskap om hvordan barn oppfører seg, og signalene de gir, forklarer Borgen:

– Vi vet også at overgripere har mange metoder og måter å lokke til seg barn på, som gjør det ekstra viktig at de som har tilsynsansvaret forstår hva som skjer.

For at tilsynet da skal kunne gjøre jobben sin, og beskytte barnet, krever det opplæring og kompetanse, sier ordføreren.

OPPGJØR: Ramsha ønsker en unnskyldning fra Alna barnevern. Foto: Janne Møller-Hansen

Vanskelig for barn å snakke

Barneverntjenestene bør også jevnlig snakke med barna om hvordan de opplever å ha samvær under tilsyn, mener Borgen.

– Det må etableres trygge og gode relasjoner til barn, slik at de også kan fortelle hva de opplever der det er bestemt samvær under tilsyn.

Det er vanskelig for barn å snakke om at de er utsatt for overgrep. Fire av fem barn forteller ikke om overgrep, viser undersøkelser. Tre av fire barn i barnevernet forteller ikke det viktigste.

Ekstra viktig i tilsynssaker

– Derfor er det viktig at barnevernet skaper trygge rammer for samtaler med barna, hele veien, og det er selvfølgelig ekstra viktig i saker der det er samvær under tilsyn.

VG har stilt Borgen spørsmål om hva som sviktet da Ramsha ble utsatt for overgrep under tilsyn. Og hvorfor ingen stanset samværet, da Ramsha som ungdom ble kjørt av barnevernsinstitusjonen til hennes egen overgriper.

ALNA BARNEVERN: Barneverntjenesten i Alna, i Oslo kommune, ønsker ikke å stille til intervju. Foto: Janne Møller-Hansen

– Vondt å høre

Hverken Alna barnevernstjeneste eller Oslo kommune, som hadde omsorgen for Ramsha, ønsker å stille til intervju i VG om Ramshas historie. Kommunen er kjent med kritikken som fremkommer i VGs reportasje. I en e-post til VG skriver kommunikasjonssjef Torill Gulbrandsen:

«Vi retter en takk til VG for å gjøre oss kjent med detaljer i kritikken og muligheten til å imøtegå det som fremkommer. Denne saken er fremdeles til behandling i rettssystemet og vi ønsker derfor ikke å gå inn i disse detaljene. Vi er gjort kjent med at VG sin kilde fritar oss fra taushetsplikten. Vi ønsker likevel ikke å gå inn i detaljer som omhandler en rekke mennesker og forhold, i landets største avis.

VG spør om hvordan barnevernstjenesten stiller seg til at Ramsha tror at hun hadde hatt et bedre liv om barnevernet ikke hadde overtatt omsorgen for henne. Her vil vi si at det vondt å høre for en tjeneste hvis oppdrag først og fremst er å være en hjelper for barn og familier».