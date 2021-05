ÅPNE KRANER: Den siste måneden har britene kunnet sitte på uteserveringene rundt om i landet. Nå kan de også få spise og drikke innendørs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Neste gjenåpningskritt i Storbritannia mandag: Kan ta en pils innendørs

Mandag kan alle som driver serveringssteder i England puste lettet ut. For første gang på mange måneder kan de servere små grupper inne i restauranten.

Av NTB-AFP-AP

Inntil seks personer eller to husholdninger kan få servert mat og drikke innendørs fra og med mandag. Den siste måneden har uteserveringene fått holde åpent, men usedvanlig kjølig vårvær har gjort at mange kunder lengter inn i varmen.

– På en godværsdag er det greit å sitte ute. Vi er tross alt i Storbritannia. Så snart det regner må vi være inne ved peisen med en pils, sier TV-regissøren James Berridge.

Restriksjonene lettes også for hoteller, teatre, idrettsarrangement og museer mandag. Enda mer kjærkomment for britene er det sannsynligvis at anbefalingene for avstand lettes på, slik at venner og familie kan klemme hverandre.

To tredeler har fått vaksine

Storbritannia har vært hardt rammet av koronapandemien, og over 128.000 har dødd med covid-19. I vinter var det særlig en ekstra smittsom variant av koronaviruset som bidro til høye smitte- og dødstall. Det er den samme varianten som i dag utgjør de fleste virustilfellene i Norge.

På det verste i januar registrerte landet nesten 70.000 tilfeller av koronaviruset og 1.500 dødsfall om dagen. De siste dagene har tallene ligget rundt 2.000 tilfeller, og mindre enn ti dødsfall. Effektiv vaksinering får mye av æren for fallet. Over to tredeler av landets voksne befolkning har fått en vaksinedose, nær 35 prosent har fått to.

Mange briter roser landets helsevesen, NHS, for den effektive vaksineringen. God medisinsk infrastruktur og raske innkjøp av vaksiner fra regjeringens side har vært nøkkelen for britene. Storbritannia kjøpte millioner av doser flere måneder før EU hadde kommet på banen.

– Jeg synes ikke det er overraskende at Storbritannia og Israel, de to landene som antakelig har verdens sterkeste primærhelsetjeneste, gjør det best med vaksineringen, sier helseforskeren Beccy Baird i veldedighetsorganisasjonen King's Fund.

Mangler ansatte

Åpningen av landets puber går imidlertid ikke smertefritt. Mange sliter med å finne nok ansatte. Sjenerøse permitteringsregler og arbeidstakere som forlater serveringsbransjen for å finne tryggere arbeid, har redusert arbeidsstokken i næringen kraftig. Bemanningsbyrået Caterer.com forteller at mellom 10 og 20 prosent av de permitterte fra serveringsbransjen har valgt å finne seg annet arbeid.

I tillegg er puber, restauranter og kafeer hardt rammet av brexit. En rekke EU-borgere har forlatt Storbritannia, en trend som skjøt fart under pandemien. Før pandemien utgjorde EU-borgere en femdel av arbeidsstyrken for serveringsbransjen. Særlig kokker har vært vanskelig å få tak i. Flere restaurantkjeder forteller om utlendinger som vil jobbe for dem, men som de ikke får lov å ansette på grunn av nye regler om arbeidsinnvandring.

Pubkjeden McMullen forteller at de ikke vil ha noe problem med å åpne opp neste uke, men at de vil få større problemer i juni og juli. Planen deres er å ansette 400 nye innen juli måned.