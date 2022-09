SVARER: – Ved å hjelpe én, hjelper vi sannsynligvis flere, sier psykolog Peder Kjøs.

Lurer du på noe om psykisk helse? Spør VG-psykologen

Psykolog Peder Kjøs svarer på dine spørsmål.

– Spør om hva som helst! Sex og samliv, relasjoner, foreldrerolle, barn og oppvekst, livsfaser, sorg, depresjon og angst, eller noe helt annet. Det skal være en spalte der du kan spørre om akkurat det du har lyst til å spørre en psykolog om, sier Kjøs.

Dette er en mulighet til å spørre om alt du kanskje ikke tør eller vil stille dine nærmeste.

Kanskje du bærer på en bekymring for noen du er glad i, og ikke vet hvordan du skal ta det opp med vedkommende? Kjøs kan bidra med råd.

– Jeg kan komme med innspill til nye måter å tenke eller forstå ting på. Det som er så bra med slike spalter, er at både spørsmålene og svarene kan leses av mange tusen mennesker. Ved å hjelpe én, hjelper vi sannsynligvis flere, sier han.

Helt anonymt

Sitter du hjemme og frykter at du er rar eller teit som sliter med det du gjør, og at ingen er i samme båt, kan det være til stor hjelp både å sende inn egne og å lese svarene andre får på sine spørsmål.

Deler du dine egne følelser, er sjansen er stor for at du vil se at mange har de samme problemene som deg.

– Håpet er jo at det i tillegg skal øke forståelsen hos dem som ikke har de konkrete problemene, sier Peder Kjøs. Han synes det er bra at psykologer kan være tilgjengelige også for dem som ikke nødvendigvis går til behandling hos en. Spalter som dette gir mulighet til det, og ingen temaer er for små eller store.

Alle innsendere blir anonymisert.

– Jeg tenker at livet byr på mange utfordringer som psykologien kan ha innspill til, sier VG-psykologen.