VELTET: Her henger den veltede campingvognen over rekkverket på Karmsund bro. Noen løse gjenstander faller i sjøen, sier en nabo som ser opp mot broen til VG. Foto: Oddgeir Sundgot

To campingvogner har veltet i kraftig vind

To campingvogner har veltet på to ulike broer mandag formiddag. Nå anbefaler politiet i Sør-Vest at campingvogn- og bobileiere lar bilen stå på grunn av kraftig vind.

Trafikken er stengt i begge retninger på Karmsund bro på ubestemt tid etter at en campingvogn veltet mandag formiddag. Campingvognen henger fast i rekkverket på broen og er midlertidig sikret. Klokken 10.20 opplyser politiet at også båttrafikken under broen er stanset på grunn av mulige gjenstander som kan falle ned.

– Da campingvognen veltet traff den en annen bil. Fører av denne bilen og et barn er kjørt legevakt for sjekk. De fremsto uskadet, men har fått en del glass over seg, opplyser politiet på Twitter. Det er opprettet sak på forholdet.

Meteorologene har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i området. Klokken 11.17 melder politiet at nok en campingvogn har veltet - denne gangen på Boknasund bru.

Politiet advarer nå:

– Politiet anbefaler at biler med campingvogn og campingbiler tar dagen med ro og ikke kjører. Det blåser kraftig og vil gjøre det utover dagen.

KRAFTIGE KAST: Oddgeir Sundgot (58) som har utsikt til broen hjemmefra, sier at vindkastene kan være skikkelig kraftige på broen når det blåser. Foto: Oddgeir Sundgot

– Det blåser kraftig. Campingvognen henger i rekkverket, noe som fører til at det kan falle ting ned på båttrafikken under. Vi gjør vårt ytterste for å sikre stedet tilstrekkelig og få fjernet campingvognen så snart som mulig, skriver politiet videre.

VG har snakket med Oddgeir Sundgot (58) som bor like ved broen og ser dit fra stuevinduet sitt.

– Like før det skjedde sa jeg til kona mi at «jeg håper ingen kjører over med henger i dag», men så smalt det. Det skjer så fort, bare i løpet av sekunder, sier Sundgot.

Han så ikke selve velten, men fikk med seg at det hadde gått galt kort tid etterpå. Han forteller at redningsskøyten ligger i vannet under broen og plukker opp gjenstander fra vognen som detter ned.

Foto: Jan Kåre Ness, NTB Scanpix

– Det ser bare ut til å være løse gjenstander som puter og sånn, sier han videre.

Han forteller at det blåser bra, men at hendelsen ikke er helt uvanlig for dem som bor der.

– Vi kjører ikke over den broen med henger når det blåser som det gjør nå, i hvert fall ikke vi som bor her. De kastene som kommer oppå broen er skumle, forklarer han.

Campingvogn-velten på Boknasundbrua har ført til at ett felt over broen er stengt og at hele broen er stengt for større kjøretøy. Broen forbinder Austre og Vestre Bokn.

– Bilen som trakk vognen klarte å kjøre vekk fra broen når forholdet skjedde. Campingvognen ligger i vegbanen bortsatt og det er dirigering på stedet, skriver politiet ved 11.50-tiden.

Publisert: 06.07.20 kl. 11:09 Oppdatert: 06.07.20 kl. 12:07

