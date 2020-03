GUD ER STERKERE: Fader Marcello Longhi forteller at mange er redde og lei seg for situasjonen som har oppstått.

Folketomme kirker i Italia: – Folk er redde og lei seg

MILANO (VG) De katolske kirkene i Milano har avlyst messene sine og bare noen få sjeler møter opp for å be. Svært mange holder seg hjemme.

Marcello Longhi er prest i en av mange hundre katolske kirker i Milano by. Sacro Cuore di Gesu ligger litt bortgjemt i Porte Venezia-området, men viser seg som en staselig og stor kirke når man først kommer inn døren.

Da vi besøker kirken, sitter det bare to-tre kvinner på benkene og ellers er det tomt og stille. Coronafrykten har også nådd de aller helligste rommene i landet.

– Folk er redde og lei seg for situasjonen som er oppstått. Vi har ikke hatt messe siden søndag og da var det fullt her. Etter det måtte vi avlyse alle messene men vi holder åpent for folk som vil komme inn og be, sier fader Longhi som også er broder i klosteret Frati Cappuccini som holder til i forbindelse med kirken.

– Sterkt ønske om å leve

– De fattige har nok bedre beskyttelse og de er sterkere enn rike folk. Dessuten har de et sterkt ønske om å leve. Men, sier han ettertenksomt, de har jo andre store problemer i livet.

Det største problemet er mangel på frivillige som hjelper til med veldedighet. De er ofte gamle folk som er redde for smitten.







STENGT FOR TURISTER: Den verdenskjente Duomo di Milano har blitt stengt for vanlige turistbesøk, men på plassen foran Duomoen er det fremdeles både duer og besøkende.

I likhet med den store katedralen Duomoen i sentrum av Milano er det som sagt ingen gudstjenester som skjer. I Duomoen er det heller ikke lov for turister å komme inn, men de slipper inn folk som skal be. I Sacro Cuoro er alle velkomne til 19.30.

Men i dag er Fader Longhi spesielt lei seg. For det er askeonsdag, starten på fasten som normalt feires med en stor seremoni i de katolske kirkene.

– Det er trist, men vår seremoni er avlyst i dag.

Utsolgt for munnbind

Han sier samfunnet er preget av frykt for viruset, og det er mange som holder seg innendørs i disse dagene.

Det kan vi jo se når vi går rundt i gatene her. Det er ingen trengsel, men på ingen måte folketomt. Og det er ganske få som bruker munnbind, selv om alle apotekene for lengst er utsolgt.

– Vi ble utsolgt for munnbind for over to uker siden. Det startet med panikk, men nå virker folk å være litt mindre bekymret, sier Sally Mussetta (52) som eier et apotek vi drar innom.

Folk kommer innom for å få ting de tror vil hjelpe dem for å beskytte seg mot smitten, som sprithåndvaskemidler, peroksid og hansker.

UTSOLGT: I apoteket Sally Mussetta driver har de ikke hatt munnbind på 15 dager. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke så redd

– Når vi får nye forsyninger av ansiktsmasker er det sykehusene og legesentrene som har førsteprioritet, sier hun.

– Er du selv redd for å bli smittet, siden du møter mange folk hver dag?

– Jeg er rolig og ikke så redd. Det er en drøy meter mellom meg og kundene så jeg er ikke redd for å bli truffet av spytt, sier Mussetta som selv bruker munnbind.

Fader Longhi ber folk være rolige i denne situasjonen.

– Katolikker må tenke på at viruset ikke er sterkere enn Gud, sier han.

Tar fortsatt skriftemål

Men han mener det er viktig at kirken i samarbeid med myndighetene går sammen om å finne gode løsninger.

Og et av tiltakene er jo avlyste gudstjenester. Og dette er aller første gang de har måttet avlyse messer i kirken.

Søndag 1. mars skal biskopen i Milano beslutte om gudstjenestene skal gjenopptas.

Han forteller at de fortsatt mottar skriftemål fra kirkegjengerne.

INGEN MESSER: Fader Longhi forteller VG at de ikke kan avholde messer før biskopen i Milano bestemmer at gudstjenester kan gjenopptas. Foto: Helge Mikalsen

– Ingenting kan fjerne oss fra Gud

Italia er et svært katolsk land og i de avsperrede byene kan de følge gudstjenester på video, ifølge Longhi.

– Troen hjelper oss med å forstå at ingenting kan fjerne oss fra Gud. Og sammenlignet med all elendighet i verden er tross alt corona-smitten et lite problem, sier han.

Beroliger familien

Vi møter også Lisa (19) og Olga (44) Ofitserova fra Russland. De er mor og datter og kom ned til Milano lørdag helt uvitende om smittefaren i området.

Begge to bruker ansiktsmaske mens de fotograferer Duomoen, den vakre og enorme katedralen som ligger i sentrum av Milano.

– Men det er mest for å berolige familien hjemme, sier Lisa som opprinnelig kommer fra St. Petersburg men som nå bor i Finland.

– Ville dere kommet hit dersom dere hadde visst om coronaviruset på forhånd?

– Ja, vi ville nok kommet uansett, sier hun. Og forteller at de har reist rundt, blant annet til Bergamo og helt ned til Venezia.

GRUNDIG SJÅFØR: Taxisjåfør Michaele går over bilen hver gang han har satt av passasjerer. Foto: Helge Mikalsen

– Vi er ikke opptatt av virussituasjonen og den hindrer oss ikke på turen, sier 19-åringen.

Vasker taxien

Men det er er vår taxisjåfør.

Hjem til hotellet kjører vi i bilen til Michaele (48). I det vi forlater taxien begynner han å vaske.

– Jeg vasker bilen hver gang jeg setter av passasjerer. Jeg bruker sprit på dørhåndtakene og ellers hvor folk har brukt hendene, sier han.

