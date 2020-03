GJORDE KLART: Intensivavdelingen på Rikshospitalet tok imot coronapasienter i går kveld. De har forberedt mottaket av smittebærende, alvorlig syke pasienter en stund. Til venstre assisterende avdelingsleder Øystein Fahre og klinikksjef Øyvind Skraastad. Bildet er tatt tidligere i mars. Foto: Frode Hansen

Pasienter lagt inn på corona-isolat på Rikshospitalet

Flere alvorlig syke corona-pasienter ble sent i går kveld lagt inn på intensivavdelingen på Rikshospitalet.

Norges mest spesialiserte intensivavdeling har den siste tiden forberedt mottak av disse pasientene som både er smittebærere og alvorlig syke.

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus bekrefter at de første corona-pasientene nå er lagt inn på Rikshospitalet.

For en uke siden ble et rom gjort klart til såkalt kohort-isolering. Det vil si at pasienter med samme type sykdom blir lagt på samme isolat. Det gjør det blant annet enklere for ansatte å håndtere smitte. Det er også laget tilsvarende isolater på Ullevål sykehus.



Antall pasienter øker



– Vi har igangsatt kohort på både Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Det er ikke dramatisk, men noe vi har lagt til rette for når antall pasienter som forventet øker, sier Bayer.

VG meldte før helgen at det tirsdag lå 11 pasienter under 50 år på intensivavdelingene på sykehus landet rundt. To av dem var under 24 år.

Til sammen 174 pasienter har vært innlagt på sykehus etter å ha blitt smittet av coronaviruset. 32 av pasientene har fått respiratorbehandling. I Norge har per mandag morgen 2385 personer fått bekreftet coronasmitte.

Klinikksjef Øyvind Skraastad bekreftet 10. mars til VG at avdelingen forberedte seg til å ta imot de sykeste corona-pasientene.

– Vi er kjent med hva som skjer i Italia og har justert oss mot de store problemene de rapporterer. Det er antallet alvorlig og kritisk syke pasienter som bekymrer oss i forhold til corona-infeksjonen, sa Skraastad som leder akuttklinikken på Rikshospitalet.

FELLES ROM: Dette rommet ble i forrige uke klargjort for å ta mot flere pasienter med coronasmitte. Foto: Anders Bayer, kommunikasjonsavdelingen OUS

Kan gi lungebetennelse

Da var den første corona-pasienten lagt inn på Drammen sykehus. Siden har syv pasienter dødd etter å ha blitt smittet av viruset. Alle døde på sykehjem.

Corona-pasienter kan utvikle en alvorlig lungebetennelse. Viruset har utspring i millionbyen Wuhan, midt i det sørlige Kina. Verden ble oppmerksom på viruset i begynnelsen av januar.

– Det begynner ofte med milde symptomer, omtrent som en forkjølelse. Hos noen skifter det karakter og blir en viruslungebetennelse, sier Skraastad.

INTENSIVSJEF: Øyvind Skraastad leder akuttklinikken på Rikshospitalet. I går kveld mottok intensivavdelingen de første corona-pasientene Foto: Helge Mikalsen

Også under svineinfluensaen i 2009, ble pasienter behandlet for alvorlig lungebetennelse.

– Det var alvorlig og langvarig lungebetennelse med lungesvikt som i hovedsak utløste intensivbehovet. Det er mye som tyder på at intensivbildet ved coronasykdom kan ligne på dette, men dette vet vi foreløpig ikke nok om, sa Skraastad.

Publisert: 23.03.20 kl. 09:47

