Statsminister Erna Solberg (H) på Skjold skole i Fana der hun avgir sin stemme i lokalvalget. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Solberg: Stas å stemme på selve valgdagen

Statsminister Erna Solberg (H) var på plass i valglokalet på Skjold skole i Fana mandag formiddag. Hun synes det er stas å stemme i hjembyen Bergen.

NTB

Oppdatert nå nettopp







Statsministeren og Høyre-lederen ankom valglokalet i 10.30-tiden mandag i følge med ektemannen Sindre Finnes, skriver Bergens Tidende.

Hun pekte på at det er noe spesielt å avlegge stemmen på selve valgdagen.

Del ditt bilde fra valgdagen ved å nevne @vgnett og tagge med #vgvalg på Instagram. Da kommer ditt bilde opp her!

les også Slik dekker VG valget

– Jeg synes det er stas å få komme her til Bergen og stemme. Mange prøver å få meg til å forhåndsstemme for å gjøre saker på det. Men for meg er det viktig å komme til Bergen på valgdagen, sier hun.

les også Støre: - Blir ikke nedslått over resultat midt på 20-tallet

– Valget i år har vært spennende. Men minst like interessant som hvem som vinner, er det hvordan tiden fremover vil bli, sa hun på vei inn i stemmelokalene.

Publisert: 09.09.19 kl. 11:23 Oppdatert: 09.09.19 kl. 11:59







Mer om