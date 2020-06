ONSDAG: Den flomstore Lakselva har trukket seg tilbake. Klemetstadveien er nesten tørrlagt på stedet. Foto: Børge Eieland

Ti husstander fortsatt flomisolert i Finnmark

Ti husstander er fortsatt isolert i Porsanger som følge av at Klemetstadveien i Lakselv har rast ut på grunn av flommen.

Onsdag kveld møter Finnmark-kommunen entreprenører for å se på hvordan en veistrekke på 300 meter raskt kan utbedres.

– Men vi venter at det tar flere uker før vi kan kjøre der igjen. 50–60 meter av veien er rast ut, sier Børge Eieland (42).

Tobarnsfaren og familien er blant de isolerte ved Lakselva.

– I dag er vannstanden mye lavere enn mandag, omtrent en halvmeter, vil jeg anslå. Men blir det varmere mot helgen, kan vannet stige igjen.

Fosset inn i huset

Eieland hjalp naboen onsdag formiddag, da vannet plutselig sto opp av en kum og fosset inn i våningshuset på gården.

– Vannet sto ti centimeter over gulvet, men vi fikk raskt pumpet det ut igjen.

TIRSDAG: Vannet står over Klemetstadveien, ca. 200 meter fra rasstedet. Foto: Børge Eieland

150 meter av Klemetstadveien som forbinder beboerne på andre siden med kommunesenteret i Porsanger, har rast ut. Nå skal kommunen yte bistand til flere innbyggere som eksempelvis trenger mat eller har avtaler på sykehus.

– Vi har jobbet på høygir siden flommen kom for fullt på lørdag. Først over helgen begynte det å melde seg ulike behov hos innbyggerne som er flomfaste, forteller Porsanger-ordfører Aina Borch til VG.

Kun én av familiene fra Klemetstad bor ikke i huset sitt per nå, fordi de var i sentrum da veien raste ut. De har fått en leilighet de kan bo i, opplyser ordføreren. Tirsdag har NVE vært på besøk for å vurdere videre tiltak.

– Veien som har rast ut må utbedres, og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, sier ordføreren.

Bekymret for godvær

Kommunen møtte onsdag entreprenører som skal bistå i arbeidet med å bygge opp igjen 150 meter av veien og sikre ytterligere 150 meter mot erosjonsskader.

Kommuneledelsen har i samråd med politiet landet på at det ikke er behov for å evakuere beboere, hvis arbeidet med å bygge opp igjen veien går i et visst tempo.

Flommen kan øke igjen

Vannføringen er fortsatt på rødt nivå for Skoganvarre og Iešjohka ved Veahkkava i Karasjok i Finnmark, men minker og er snart på oransje nivå igjen, viser NVEs siste statusoppdatering.

– Det ventes varmere vær igjen til helgen, og vannføringen vil da kunne øke igjen i vassdrag som fortsatt har mye snø igjen, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta i NVE.

VAR FAST: Erling Solbakk Henriksen (44) kan nå bruke veien til sentrum igjen. Foto: Privat

Måtte få tilkjørt mat

For 11 husstander ved Skoganvarre i Porsanger er flere dager i isolasjon over: E6 åpnet onsdag morgen.

Erling Solbakk Henriksen (40), som bor i Skoganvarre sammen med onkelen sin, forteller at ingen av dem sett så stor flom der før.

– I går kom familiemedlemmer fra Lakselv med mat til oss. Da kjørte jeg ATVen til der Mesta sto med veisperring og fikk det overlevert, forteller han.

UNDER VANN: Solbakk forteller at flere av jordene er fulle av vann og at dagene har gått med til å rydde unna. Foto: Privat

Håper det ikke regner

På grunn av overflatevannet i brønnen kan de heller ikke drikke vannet derfra. Nå følger Henriksen nøye med på været i dagene fremover.

– Dramaet er over, kan man si. Inntil videre. Nå håper jeg bare ikke det blir regn, sier 40-åringen.

Jordene rundt huset er oversvømt og de siste dagene har gått med til å berge gjenstander var vannet.

– Men 12 kubikk med tømmer rakk jeg ikke fjerne. Det flyter paller og plank rundt på jordene her. Vadebuksene mine lå i Lakselv, men jeg rakk ikke hente dem før veien stengte, sier Erling Solbakk Henriksen.

Publisert: 11.06.20 kl. 00:20

