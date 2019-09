STREIKET: Foodora-syklistene i streik på Youngstorget 20. august i håp om å få tariffavtale. Foto: Ola Vatn / VG

Foodora-streiken er over: Signerer tariffavtale

Den fem uker lange streiken hos Foodoras sykkelbud er over. – Et gjennombrudd, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Først må jeg bare si, for en fantastisk gjeng dyktige syklister vi har i våre rekker, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

– Jeg gratulerer dem med å ha fått gjennomslag i kravet om tariffavtale. At Foodora i dag signerer tariffavtale setter en helt ny og viktig standard i fremtidens arbeidsliv, fortsetter han.

Foodora-ansatte har streiket siden august for å få på plass en tariffavtale uten å nå frem. 19. august ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom Norsk transportarbeiderforbund (NTF) som nylig er innlemmet i Fellesforbundet og Foodora, bedriften med de rosakledde syklistene som leverer ut bestilt mat fra restauranter til kunder.

- I dagens mekling har Foodora-ledelsen vist at de vil være Norges mest seriøse aktør innen denne typen transport. Jeg er sikker på at avtalen er en god investering både i omdømme og i kroner og øre. Nå er det bare å kaste seg over appen og bestille mat, avslutter forbundslederen.

– Tar selvsagt på

De første 85 syklistene ble tatt ut i streik 20. august. Streiken har siden blitt gradvis trappet opp. I begynnelsen av september var totalt 195 ansatte i streik i Oslo. Senere gikk også ansatte i Trondheim ut i streik.

– Avtalen som nå er på plass er en tariffavtale tilpasset bedriften. Dagen i dag viser at det organiserte arbeidslivet har verktøyene som skal til for å møte moderne løsninger, sier sekretær i Fellesforbundet, Bjørn Jonassen.

– Når en konflikt går over en måned tar det selvsagt på. Vi har kjent styrke og motivasjon i den massive støtten streiken har fått, nå skal vi feire, avslutter Jonassen.

De reelle lønnskravene, som ble sendt før sommeren, er at grunnlønnen heves fra 120 til 128 kroner, pluss flere tillegg og mer anstendige arbeidsforhold.

Syklistene må fra før stå for sykkel og utstyr selv. I kravet er det derfor også et vedlikeholdstillegg på 3,9 prosent, i tillegg til et vintertillegg på 3,9 prosent.

Dette er første gang ansatte i matleveringstjenesten, som har blitt stadig mer synlig i bybildet, har gått ut i streik i Norge. Foodora har rundt 600 ansatte.

