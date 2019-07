arrow-left

















expand-left arrow-right Isabella (1 år) har en sjelden medfødt sykdom. Trolig blir hun ikke mer enn fire år. Kanskje mindre. Da hun var tre måneder sluttet hun å rulle. Nå klarer hun nesten ikke spise selv.

VG-fotografenes beste bilder i juni

For Isabella har livet knapt begynt. Nå forbereder foreldrene seg på at det snart tar slutt. Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Bildene til fotograf Line Møller, av Isabella er kåret til månedens beste VG-bilder.

2. plass

Månedens andreplass går til Bjørn Steinar Delebekks bilder av det norske landslaget under fotball VM for kvinner, i Frankrike.

expand-left arrow-right Frankrike-Norge 2-1. Norge utligner til 1-1 etter selvmål fra Frankrikes Wendie Renard. Caroline Graham Hansen til høyre i bagrunnen.

3. plass

I en nyoppusset fløy av en Ohio-skole får lærerne vite hvordan de skal bevege seg smart i ganger, trapper og klasserom, slik at de kan overrumple en drapsmann. Siden barneskolemassakren i 2012 har det vært minst 111 skoleskytinger i USA. Her øver barneskolelærere på skoleskytinger. VGs fotograf Thomas Nilsson får tredjeplassen denne måneden for disse bildene.

expand-left arrow-right

Diplom

Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16) Abbasi er tilbake i Norge etter at politiet stanset uttransporteringen til Afghanistan. Her går de av flyet etter å ha landet på Gardermoen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Diplom

expand-left arrow-right

Heidi og Liverpool-fansen vet hva som står på spill før storkampen mot Tottenham. Hva skjer i hodene deres når det koker som verst? VGs fotograf Krister Sørbø fulgte dem foran storskjermen da ligagullet glapp.

Diplom

Øvelsen «Thunder Reindeer» er i gang på Bardu. Dette er den største skarpe øvelsen i hæren sin historie. Det er 3200 soldater med, de fleste norske, men også den amerikanske bataljonen som er stasjonert i Norge er med. Interiørbataljonen er på vei frem fra dekningen etter at de har ryddet veien for miner. Denne gangen var det bare en øvelse, i morgen smeller en 30kg mine på ekte. Foto: Torstein Bøe, VG

Diplom

TIMISOARA (VG) Lille Ayoub ser forundret på fotografen fra norsk politi. Han har sluppet båtene langs «dødens rute» over Middelhavet, og får sjansen til å komme til Norge via en uventet omvei. Ayoub sitter på pappa Omer sitt fang, med en hvit skjerm bak seg, og blir tatt bilde av til ID-papirer fra Politiets utlendingsenhet. Foto: Helge Milalsen, VG

Diplom

Et SAS-fly har hentet de fem foreldreløse barna til en savnet norsk IS-kvinne, og landet i Oslo mandag kveld. Arbeidet med å hente ut barna fra Syria har vært kompleks og krevende, sier Utenriksdepartementet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Diplom

expand-left arrow-right Bigbang-sjef Øystein Greni (45) er tilbake. Både på brett og på plate. Nå vil han legge bort jaget etter perfeksjon. Foto: Krister Sørbø, VG

Publisert: 06.07.19 kl. 18:53 Oppdatert: 06.07.19 kl. 19:10