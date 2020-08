EN MILLION REFUSJONSKRAV: Mange kunder som fremdeles venter på å få sine penger inn på konto. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Raser mot SAS: – Elendig kundeservice

Fem måneder etter Elin Løvøy Wilhelmsen avbestilte sin tur til Tokyo venter hun fortsatt på penger fra SAS. Hun er ikke alene.

Wilhelmsen forsto tidlig at den planlagte turen til Tokyo ville utgå. 10. mars avbestilte hun sine to refunderbare SAS-billetter og fikk en avbestillingsbekreftelse på mail.

«Vi vil overføre refusjonen til din opprinnelige betalingsmåte innen syv virkedager», sto det.

Over fem måneder senere har hun fremdeles ikke fått inn en eneste krone på konto. Det til tross for at Wilhelmsen en rekke ganger har forsøkt å komme i kontakt med flyselskapet via deres nettside, chat og telefon.

– Kundeservicen har vært helt elendig. De sier at de skal fikse det, men ingen av dem jeg har snakket med, har fulgt opp som lovet, sier hun.

Ikke fått avbestillingsbekreftelse

Rune Hauge Aarflot venter også på svar på SAS. I april avbestilte han sine flyreiser til Italia og Tyskland, som begge skulle gjennomføres i juli, men har fremdeles ikke fått noen avbestillingsbekreftelse fra SAS.

For å søke tilbakebetaling fra reiseforsikringsselskapet må man ha avbestillingsbekreftelse som viser hvor mye SAS refunderer av billetten.

GLADE I TOSCANA: Oddny, Rune og Mathilde Aarflot gledet seg til å reise tilbake til favorittstedet Castiglioncello i Toscana igjen. Slik ble det ikke. Bildet er tatt sist gang de var der i 2016. Foto: Privat

Aarflot har flere ganger forsøkt å kontakte flyselskapet uten hell.

– Vi har ringt og ringt til kundeservice uten å få svar. Det eneste vi har fått, er en veldig generell «vi har ikke glemt deg»-mail. Nå har vi faktisk ikke hørt noe siden en e-post 7. juli der vi ble ønsket god sommer, forteller han.

Nå har det gått mer enn fire måneder siden reisene til en verdi av 20.000 ble avbestilt.

– Dette er totalt uakseptabelt og dårlig. Det er veldig ulikt SAS som vi har veldig gode erfaringer med tidligere, legger Aarflot til.

Frustrert

Wilhelmsen og Aarflot er ikke de eneste SAS-kundene som fremdeles venter på refusjon. VG har vært i kontakt med flere av dem som har uttrykket sin frustrasjon på Facebook-siden til SAS.

De forteller at mangelen på informasjon er aller verst. Aarflot blir mer og mer frustrert over hvor vanskelig det er å komme i kontakt med SAS.

Dersom han må vente enda lenger på pengene, vil det føre til oppbinding av kredittgrense og mer rente på kredittkort, forteller han.

– Det siste er ikke så kritisk for oss siden det ikke er snakk om et stort beløp, men for enkelte familier er nok dette et stort problem, sier han.

Wilhelmsen tenker i samme baner.

– Jeg kjenner større og større aversjon mot noensinne å bruke SAS igjen, sier hun.

JOBBER DAG OG NATT: Pressesjef i SAS John Eckhoff. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Har behandlet over en million refusjonskrav

Refusjon skal etter luftfartsloven utbetales til passasjerene innen det er gått syv virkedager. Regelverket er ikke blitt endret til tross for at coronasituasjonen har tvunget norske flyselskaper til å kansellere flere hundre tusen flyginger.

Derfor forstår pressesjef i SAS John Eckhoff Wilhelmsens frustrasjon.

I april hadde SAS egenkapital på minus 65 millioner kroner. Til sammenligning lå denne på 5,4 milliarder i oktober 2019.

Eckhoff mener at ingen organisasjon i verden var rigget til å betale den store mengden refusjonskrav som kom inn etter at reiserestriksjonene ble iverksatt 12. mars.

– Hittil har vi behandlet drøyt en million refusjonskrav fra kunder. Alle som har søkt om refusjon skal få pengene sine tilbake, men det tar tid, sier Eckhoff.

Pressesjefen vil ikke gå ut med hvor mye penger de skylder SAS-kunder eller hvor mange refusjonskrav de nå har til behandling.

– Er det mulig å si noe om når kundene kan vente å få pengene tilbake?

– Nei, vi har dessverre ikke mulighet til å gi et tidsestimat på det per nå, svarer han.

Har iverksatt flere tiltak

Pressesjefen sier han ikke kan svare på enkeltsaker, men han forteller at flyselskapet har iverksatt flere tiltak for å sikre god kundeservice.

– Vi har oppbemannet kundesenteret og har sendt ut noen e-poster der vi gir beskjed om at vi skal håndtere alle refusjonskrav. I tillegg tester vi nye roboter for å automatisere prosessen. Vi jobber dag og natt for å håndtere refusjonskravene, sier han.

– Vi har snakket med flere kunder som forteller at de ikke får svar når de kontakter kundeservice. Hva har du å si til det?

– De fire siste ukene har vi hatt en gjennomsnittlig svartid på 3–4 minutter på kundeservice. I noen perioder, gjerne etter at regjeringen har kommet med nye reiseråd, kan det være lengre svartid. Det er vanskelig å lage prognoser på når reiserådene kommer, og derfor kan det også være vanskelig å bemanne riktig, sier han.

– Kundene forteller også at ulike kundebehandlere gir forskjellige beskjeder om hvordan deres refusjonskrav vil bli behandlet. Har dere ingen enhetlig svarprosedyre?

– Jo, vi har utarbeidet helt klare retningslinjer på dette. Våre kundebehandlere arbeider på samme måte. Men det er viktig å påpeke at det kan oppstå misforståelser, svarer Eckhoff.

HAR SENDT FLERE KRITISKE BREV: Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet Håvard Vikheim har tidligere sagt at Luftfartstilsynet fortløpende vurderer om det vil settes inn sanksjoner for flyselskapenes lange refusjonstid. Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet kritiske

Flere flyselskaper enn SAS sliter med å tilbakebetale sine refusjonskrav. Både TV 2 og Nettavisen har omtalt andre flyselskap der kunder har slitt med å nå frem.

Dette har ført til at Luftfartstilsynet har sendt flere kritiske brev til både SAS og Norwegian.

I det nyeste brevet skriver Luftfartstilsynet at det ikke er akseptabelt at passasjerrettighetene ikke blir overholdt. I tillegg ber de flyselskapene om å komme tilbake med antatt tidspunkt for når alle kunder kan vente å få pengene på konto.

Flere flyselskap skulle komme med tilbakemelding på hvordan det går med deres tilbakebetalingskrav innen 21. august.

Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim, sier at ingen av deres ansatte har rukket å lese tilbakemeldingene ennå.

– Vi skal begynne å se på dette mandag morgen, sier Vikheim.

Vikheim har tidligere sagt at Luftfartstilsynet fortløpende vurderer om det vil settes inn sanksjoner for flyselskapenes lange refusjonstid.

LÅ AN TIL ET GODT ÅR: – Vi solgte utrolig mange billetter. Det kan forklare hvorfor vi står der vi gjør akkurat nå, sier pressesjef i SAS John Eckhoff. Foto: Paul Hanna / X00122

Ikke bekymret for SAS’ fremtid

Eckhoff sier at han, til tross for situasjonen i reiselivsnæringen, ikke er bekymret for SAS’ fremtid.

– Akkurat nå jobber vi med rekapitalisering. Vi har heldigvis sterke eiere i ryggen, som den danske og svenske staten. Nå må vi bare jobbe videre for å kunne skape gode reiseopplevelser for våre kunder i fremtiden.

Han legger til:

– Alt lå an til at 2020 skulle bli et veldig godt år for SAS. Vi solgte utrolig mange billetter. Det kan forklare hvorfor vi står der vi gjør akkurat nå, avslutter han.

