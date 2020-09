ANBEFALER FLYTTING: I to eksterne gjennomganger av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen har alvorlige avvik. En tredje påpeker ingen alvorlige feil. Foto: Gisle Oddstad, VG

Rapport påpeker alvorlige avvik i tarmkirurgi: – Alvorlig

To ulike rapporter påpeker alvorlige avvik i tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen.

Helgelandssykehuset hadde først bestilt eksterne evalueringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og St. Olavs hospital. Disse viste sprikende funn, og en tredje rapport fra OUS ble bestilt.

Bakgrunnen var at tall fra Kreftregisteret i fjor viste at dødeligheten i løpet av de 100 første dagene etter tykktarmkirurgi var fem ganger så høy ved sykehuset i Sandnessjøen som for resten av landet. Tallene gjaldt for perioden 2016–2019.







– Rapportene har funn som dessverre gir grunnlag for bekymring, og vi iverksetter nå forbedringstiltak. Pasientsikkerhet og kvaliteten på våre helsetjenester er det som er det aller viktigste for oss, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Helgelandsssykehuset, til VG.

Sykehuset vil nå kontakte alle berørte pasienter, de har opprettet en kontakttelefon for pasienter og pårørende og gått i dialog med fylkeslegen. I tillegg vil Helsetilsynet varsles, sier direktøren. De vil i tillegg starte en prosess for å samle tarmkreftkirurgien på Helgelandssykehuset ved Sandnessjøen og Mo i Rana i én faglig ledelse.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir ved Helgelandsssykehuset. Foto: Helgelandssykehuset HF

Var midlertidig stans i januar

I januar i år ble det som følge av dette innført en midlertidig stans av behandlinger på Sandnessjøen, før avdelingen ble åpnet igjen. Stansen ble innført flere måneder etter at tallene fra Kreftregistere forelå og seks personer var blitt operert i mellomtiden.

Stengingen og åpningen skjedde samtidig som det har pågått en strid om hvor plassering av sykehuset i Helgeland skal være.

– Høy dødelighet gir grunnlag for bekymring

Overlege i gastrokirurgi Arild Nesbakken har gjort den eksterne evalueringen fra Oslo universitetssykehus.

«Halvparten av alle opererte pasienter hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for behandling av tarmkreft. (...) Etter min vurdering var avvikene alvorlige/potensielt alvorlige hos 41 % av de opererte» skriver overlegen.

– Jeg mener den høye dødeligheten gir grunnlag for bekymring, konkluderer Nesbakken.

Han påpeker at det er usikkerhet i statistikken på grunn av få behandlede pasienter. I snitt ble det behandlet 12 personer årlig i perioden 2016–2019.

– Jeg mener likevel det er bekymringsfullt når det påvises så hyppige avvik fra nasjonale retningslinjer som jeg har funnet her, skriver han.

Nesbakkens vurdering er at flere av pasientene hadde så høy risiko for meget alvorlige komplikasjoner at det ville vært tryggere om de ble operert ved sykehus med høyere beredskapsnivå og bredere kompetanse enn det lokalsykehusene har.

St. Olavs hospital mener i sin evaluering at tarmkreftkirurgien nå bør legges til sykehuset i Mo i Rana - basert på både volumet og kvaliteten på kirurgien ved Sandnessjøen.

«En del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og i første omgang da ved Helsetilsynet» står det i deres vurdering.

UNN konkluderer på sin side med at det ikke er holdepunkter for at behandlingene ved Sandnessjøen sykehus har vært uforsvarlig eller har vesentlige avvik.

Ansatt lege: – Kritikkverdig

Ingeborg Steinholt er lege ved kirurgisk avdeling ved Sandnessjøen sykehus og tillitsvalgt i Legeforeningen. Hun reagerer på at de ansatte ikke ble gjort kjent med rapporten før den ble lekket til media. Det var lokalavisen Rana Blad som omtalte rapportene først mandag denne uken. Da ble denne meldingen publisert på sykehusets interne sider.

«Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».

Meldingen på intranettet er gjengitt av både Rana Blad og Dagens Medisin.

– Vi ble i forrige uke kalt inn på et møte der resultatene av rapporten skulle diskuteres, men fikk beskjed om at vi ikke kunne få se den før møtet i frykt for lekkasjer, sier hun til VG.

Steinholt mener det ville vært greit om de involverte var informert om innholdet i rapporten før det skulle diskuteres. Først etter omtalen i lokalavisen fikk de ansatte rapportene tilsendt. Steinsholt reagerer også på at det er kommet ut sensitive personopplysninger i materiale fra rapportene som er publisert.

– Det er svært alvorlig at rapportene lekkes til media. Det var få personer i foretaksledelsen som satt på rapportene før de ble publisert. Når det publiserte stoffet inneholder pasientsensitive opplysninger er det et alvorlig brudd på taushetsplikten.

– Dette er en type ledelse jeg ikke har vært borti før. De skal lede oss i arbeidet vi gjør, men det virker ikke som at de er så interessert i å snakke med oss for å få til en løsning til beste for pasientene, sier hun.

Det henger sammen med hele prosessen - fra da tallene fra Kreftregisteret forelå i fjor og til nå:

– Vi er opptatt av at pasientene skal ha et godt tilbud og at det skal være trygt hos oss. Men måten dette har skjedd på er svært kritikkverdig, sier hun.

– I januar ble vi akuttstengt på dagen etter at tallene fra kreftregisteret ble omtalt på Facebook, selv om de hadde vært tilgjengelige lenge. Nå blir disse tallene på nytt brukt mot oss på en måte som gjør både ansatte og pasienter utrygge. Rapportene spriker i sine konklusjoner, og derfor er det bra Helsetilsynet kommer på banen.

– Først og fremst alvorlig for pasienter

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset sier følgende til VG om kritikken fra Steinholt:

– Først og fremst er funnene fra disse undersøkelsene alvorlig for pasienter. Jeg har også stor forståelse for ansattes reaksjon.

Gunnlagsdottir sier at det i utgangspunktet var lagt en god plan for hvordan resultatene skulle formidles og diskuteres med fagmiljøene.

– Det viktigste nå er å ta tak i det rapportene påpeker for å sikre god pasientsikkerhet. Vi ville at denne gjennomgangen skulle foretas i fellesskap. Dessverre ble rapportene omtalt i media før vi hadde fått presentert resultatene og involvert fagmiljøene.

Lekkasjen er på sin side meldt som et avvik:

– Dette er et alvorlig brudd på taushetsplikten og vi har forskriftsmessig meldt et avvik til Datatilsynet, da rapportene som ble lekket kan inneholde indirekte personsensitiv informasjon.

