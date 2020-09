DIREKTØR: Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Nasjonalmuseets direktør får kritikk fra Stortinget i sak om Tangen-gave

Professor mener direktøren ved Nasjonalmuseet har brutt regler om habilitet i sponse-saken som involverer Nicolai Tangen. Nå vil Høyre og SV koble inn kulturminister Abid Raja (V) og departementet.

Oppdatert nå nettopp

Politikere og jusprofessorer reagerer etter VGs omtale av sponse-saken på Nasjonalmuseet, der Nicolai Tangen i vinter varslet en større pengegave etter forespørsel fra sin venn, direktør Karin Hindsbo.

Leder i Stortingets kulturkomité Kristin Ørmen Johnsen (H) slår fast at «saken fremstår uheldig» og vil spørre kulturministeren om kvalitetssikring av regelverket.

Jusprofessorene Eivind Smith, Jan Fritjof Bernt og Christoffer Conrad Eriksen er kritiske til fremgangsmåten og forståelsen av habilitetsregler.

SVs komitémedlem Freddy Øvstegård ønsker at Kulturdepartementet går inn og vurderer en avtale før den signeres.

Hindsbo ba Tangen og hans stiftelse AKO Foundation om penger til det nybygde Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo i fjor høst. Tangen sa ja i desember, og Hindsbo fløy til London i januar for å diskutere et samarbeid. Stiftelsen tilbød seg å utbetale pengene i mars, men saken er ikke ferdig behandlet av museet.

Denne uken skrev VG at advokatfirmaet Føyen Torkildsen, som er hentet inn av museets styre, konkluderte med at Hindsbo er inhabil og hverken kan håndtere eller beslutte noe om gaven til museet. Årsaken er at vennskapet med Tangen kan være egnet til å påvirke saken og den endelige avgjørelsen.

VARSLET PENGER: Stiftelsen Nicolai Tangen grunnla og var inntil nylig styremedlem i, AKO Foundation, vil gi penger til Nasjonalmuseet. Foto: Krister Sørbø, VG

Jusprofessor emeritus Jan Fritjof Bernt ved Universitetet i Bergen er klar i sin vurdering:

– Det var et brudd på inhabilitetsreglene da Hindsbo tok kontakt med Tangen om muligheten for et samarbeid med Nasjonalmuseet. Da har hun tatt et første skritt for å få i gang en prosess frem mot en avtale, og dermed medvirket ved saksbehandlingen, sier Bernt til VG.

JUSPROFESSOR Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Bernts hovedfelt er offentlig rett og forvaltningsloven, der habilitet er omtalt i paragraf 6. Kulturdepartementet har tidligere påpekt overfor VG at Nasjonalmuseet må «påse at forvaltningsmessige prinsipper blir fulgt».

les også Oljefond-Tangen fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse

Smith: – Problematisk

Også jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo er kritisk.

– Direktøren ved Nasjonalmuseet har hatt befatning med saken fra start og hennes rolle kan ha vært avgjørende for utfallet, selv om hun ikke har deltatt i den endelige saksforberedelsen for styret. Hele saksforløpet, fra første henvendelse i fjor og fram til endelig vedtak, omfattes av habilitetsreglene. Den inhabiliteten som er konstatert, foreligger altså fra starten av denne saken, sier Smith til VG.

JUSPROFESSOR: Eivind Smith jobber med forvaltningsrett som et av sine hovedfelt. Foto: Stortinget

Et av Smiths hovedfelt er forvaltningsrett, som blant annet omfatter inhabilitet. Det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo koster over 6,1 milliarder kroner og skal stå ferdig neste år. Museet skal huse eldre og moderne kunst, samtidskunst og arkitektur.

– Fredag sa direktøren ved Nasjonalmuseet at hun har opptrådt korrekt og styrelederen gir henne full støtte. Viser de en god forståelse av habilitetsreglene?

– Nei, det er det vanskelig å se, sier Smith og utdyper:

– Man kunne kanskje tenke seg at dette bare handler om å prate med noen venner om gaver til et godt formål og at det derfor er uproblematisk. Men i slike situasjoner kommer det helt sikkert noen vilkår med fra giverens side, og det er uansett klart at saksbehandlingen er problematisk ved slik inhabilitet, sier Smith.

Tangen trådte ut av AKO Foundation i juli, som en av forberedelsene til å ta over stillingen som sjef i Oljefondet, men habilitetsvurderingen slår fast at Hindsbo uansett ikke kan håndtere sponsorsaken.

forrige









fullskjerm neste Vurderingen fra advokatselskapet Føyen Torkildsen

Forsvarer fremgangsmåten

Både Hindsbo og museets styreleder Linda Bernander Silseth forsvarer fremgangsmåten i intervjuer med VG og viser til at museet må sikre inntekter fra private.

– Professor Eivind Smith har selvsagt rett i at sponsoravtaler kommer med noen vilkår. Disse vilkårene skal det forhandles om når de formelle samtalene starter opp i løpet av høsten. Hvordan denne prosessen skal gjennomføres vil bli diskutert og avgjort i Nasjonalmuseets styre mandag 7. september. Når et eventuelt utkast til et samarbeid foreligger vil betingelsene vurderes av Nasjonalmuseets styre, som så sier ja eller nei til en avtale.

– BENYTTER NETTVERK: Karin Hindsbo forsvarer at hun ba vennen om penger til Nasjonalmuseet. Foto: Paul Sigve Amundsen / VG

Kulturdepartementet oppnevner styret i Nasjonalmuseet. Pengestøtten fra Tangen er ment å løpe over tre år, opplyste Hindsbo til VG i juni.

– Det er naturlig at jeg benytter mitt nettverk for å sondere muligheter for også å ivareta av denne delen av jobben. Når det er sagt, må vi selvsagt sørge for at habilitetsvurderingene vi gjør er i tråd med hva de skal være. Jeg vil til slutt gjenta at jeg selv flagget en mulig inhabilitet overfor styreleder før sommeren, sier Hindsbo.

Da var det gått syv måneder siden hun startet prosessen og museet hadde allerede fått tilbud om å få den første utbetalingen.

Vil se nærmere på habilitet

Styreleder Bernander Silseth sier Nasjonalmuseet vil se nærmere på hvordan de håndterer habilitet fremover, men forsvarer Hindsbo.

– Jeg har vært kjent med Hindsbo og Tangens relasjon siden hun tiltrådte. Jeg mener det er viktig at direktøren ved Nasjonalmuseet undersøker mulighetene i sitt nettverk for at museet skal få gode samarbeidspartnere og ivareta politikernes krav til egen inntjening, sier Bernander Silseth til VG.

STYRELEDER: Linda Bernander Silseth er styreleder ved Nasjonalmuseet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hindsbo tiltrådte i 2017. Bernander Silseth ba først om habilitetsvurderingen i juni, kort tid etter at VG tok kontakt og stilte spørsmål ved vennskapet mellom direktøren og Tangen og samarbeidet med hans stiftelse AKO Foundation.

– Vi vil nå uansett se nærmere på hvordan vi håndterer spørsmål om habilitet i organisasjonen, sier Bernander Silseth til VG.

FERDIG NESTE ÅR: Nasjonalmuseet i Oslo Foto: Mattis Sandblad, VG

Vil ha inn Kulturdepartementet

– Vi skal være sikre på at Nasjonalmuseet ikke er et sted for vennetjenester eller forbindelser som ikke er redegjort for, når kunst og sponsoravtaler velges, sier stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) i Stortingets kulturkomité til VG.

– Den tette forbindelsen mellom direktøren ved Nasjonalmuseet, Tangen og AKO Foundation skulle vært informert om tidligere, for å få en habilitetsvurdering allerede før man startet en slik prosess med å be om penger. Man forvalter fellesskapets midler og interesser, sier Øvstegård.

VIL HA VURDERING: Freddy Øvstegård (Sv) vil at Kulturdepartementet vurderer en avtale før den inngås. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kulturdepartementet bør vurdere en eventuell avtale Nasjonalmuseet ønsker å inngå med AKO Foundation. Kulturdepartementet må også vurdere om saken skal få andre konsekvenser, sier Øvstegård.

Høyre: – Saken fremstår uheldig

– Høyre er opptatt av og jobber for å øke privates bidrag innen kunst

og kultur. Dette må gjøres ryddig slik det ikke kan stilles spørsmål

om motiver hos den private giveren eller den kunstinstitusjon det

gjelder, sier leder i kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen

Johnsen (H) til VG.

– Saken fremstår uheldig. På Nasjonalmuseet er det styrets oppgave å sørge for at regler og prosedyrer om private donasjoner og inhabilitet følges i organisasjonen, sier Ørmen Johnsen.

KRITISK: Leder i kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det er skaffet habilitetsvurderinger. På bakgrunn av saken vil jeg i morgen sende et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Raja om hvordan han vil arbeide for at private kan bidra mer til kulturinstitusjoner og hvordan han vil sikre at vi har et godt og kvalitetssikret regelverk rundt private donasjoner, sier Ørmen Johnsen.

– Underlig

Jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen har lest habilitetsvurderingene. Han reagerer på at styreleder Bernander Silseth har forsvart fremgangsmåten med at Hindsbo «flagget en mulig inhabilitet før formelle drøftelser ble satt i gang». Da hadde Hindsbo allerede vært i London for å diskutere samarbeidet.

– Det er underlig at styrelederen ved Nasjonalmuseet anser Hindsbo som

habil i den forberedende behandlingen av saken, men ikke i

sluttarbeidet med den, sier Eriksen til VG.

Bernander Silseth er også styreleder i Avinor og Norsk tipping.

Publisert: 06.09.20 kl. 18:06 Oppdatert: 06.09.20 kl. 18:48