BEKLAGER: Skattedirektør Hans Christian Holte sier at Skatteetaten har avdekket flere saker der folk ikke har fått tilbaketalt skatt som de skulle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

17.500 NAV-klienter rammet av skattetabbe: - En grov urett

Skatteetaten har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake NAV-ytelser uten å få igjen skattepengene de har krav på.

– Jeg beklager at dette har skjedd, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK, som meldte om saken først.

Ifølge statskanalen har NAV de siste fem årene krevd tilbake rundt én milliard kroner fra NAV-klienter. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

– I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene, er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Dette ryddes det nå opp i, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

De har funnet ut at 17.500 personer ikke har fått tilbake skattepenger siden 2016. Beløpet skal ligge på mellom 500 og 5000 kroner per person i skatt, ifølge en fersk gjennomgang Skatteetaten har gjort.

Pressesjef Merete Jebsen sier samtidig at enkeltbeløp kan være høyere.

– Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Trekker inn Erna og Siv

Arbeiderpartiet vil kalle statsminister Erna Solberg (H) inn til åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen 9. januar, skriver NTB.

Aps saksordfører Eva Kristin Hansen beskriver saken som en «grov urett».

– Først har folk fått inndratt penger urettmessig, og så har de måttet skatte av dem. Det viser at mennesker i sårbare situasjoner har blitt dårlig behandlet i mange år uten at de ansvarlige har ryddet opp. Jeg forutsetter at Skatteetaten, som Nav, snarest gir folk tilbake pengene sine, sier Hansen til nyhetsbyrået.

SVs Freddy Øvstegård sier til VG at det er veldig spesielt at dette først kom frem nå, som resultat av et spørsmål fra en NRK-journalist.

– At ikke skatteetaten selv klarte å se at staten kan ha tatt pengene til folk urettmessig. Når det er sånn dette oppdages, at mange tusen mennesker ikke har fått tilbake penger de har krav på, så er det alvorlig for skatteetaten og finansdepartementet, sier han.

Han viser til at VG i går meldte at statsminister Erna Solberg (H) har slått full NAV-alarm, og forrige uke ba statsrådene om å undersøke om departementer og underliggende etater kan ha feiltolket EØS-regelverket også på andre områder.

– Dette viser hvordan denne skandalen får nå påvirker mange andre områder, og at en opprydding i alle deler av staten er helt nødvendig. Da vil jeg jo si det at når Solberg først fredag forrige uke ga denne beskjeden, så er det ekstremt sent ute.

Han sier at SVs representant i finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski, fredag vil stille spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) om hvordan dette kunne skje, hvorfor man ikke undersøkte dette selv etter at NAV-skandalen kom frem, og hvordan hun skal se til at alle disse menneskene får pengene tilbake.

Skattebetalerforeningen: – Alvorlig

Skatteetaten innrømmer at rutinene deres har vært mangelfulle, og sier at dette har ført til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert.

De kommer med dette eksempelet:

En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3000 kroner i skatt.

Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.

Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15.000 kroner.

Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3000 skattekronene når hele ytelsen var

tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

Fagsjef Ralf Lothe i Skattebetalerforeningen beskriver skattetabben som en ny skandale.

– Hvilket ord man bruker er egentlig uinteressant. Det er alvorlig at veldig mange skatteytere har blitt skattlagt feil, når det kun er deling av opplysninger mellom to offentlige myndigheter som skal til for at det blir riktig, sier han til VG.

Han tror ikke det er vond vilje fra verken NAV eller Skatteetaten sin side, men kaller det ren sløvhet.

– Det virker iallefall sånn, for det er jo selvsagt at dersom man tilbakebetaler en ytelse man er skattlagt for, skal man få tilbake skatten man har betalt. Det tyder på dårlig internkontroll. Dette er for dårlig, rett og slett, sier Lothe.

– Hva gjør dette med tilliten til NAV og Skatteetaten?

– Den synker selvfølgelig. At selv så store feil som dette kan være uoppdaget over tid, det overrasker meg, sier Lothe.

Han forventer at de to etatene tar tak i alle enkeltsakene og retter opp i alle sammen.

Har startet utbetalinger

Skatteetaten behandler fortløpende omtrent 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket.

I saker med feilaktig, pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte. Skatteetaten opplyser videre at de har startet arbeidet og at de allerede har foretatt utbetalinger.

Sakene relatert til feiltolkningen av EØS-regelverket vil få en særskilt behandling.

– For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år, sier skattedirektøren.

Skatteetaten har oversikt over hvem som er berørt av saken. Disse personene vil bli kontaktet før jul og motta nye skatteoppgjør.

– De vil få tilbake tidligere betalt skatt, dersom de har krav på det, understreker Holte.

