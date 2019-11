BEKLAGER: Skattedirektør Hans Christian Holte sier at Skatteetaten har avdekket flere saker folk ikke har fått tilbaketalt skatt som de skulle. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

17.500 NAV-klienter rammet av skattetabbe

Skatteetaten bekrefter at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake NAV-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

– Jeg beklager at dette har skjedd, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK, som meldte om saken først.

Ifølge statskanalen har NAV de siste fem årene krevd tilbake rundt én milliard kroner fra NAV-klienter. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

– I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene er det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. Dette ryddes det nå opp i, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

De har funnet ut at 17.500 personer ikke har fått tilbake skattepenger siden 2016, og beløpet skal ligge på rundt 2400 kroner per person i skatt, ifølge et lite utvalg stikkprøver Skatteetaten har tatt.

Det kan også være enkeltpersoner som har et beløp som er høyere.

– Alle saker vil få en individuell behandling i Skatteetaten, understreker skattedirektøren.

Innrømmer mangelfulle rutiner

Skatteetaten innrømmer at rutinene deres har vært mangelfulle, og sier at dette har ført til at ikke alle NAV-saker har blitt korrigert.

De kommer med dette eksempelet:

En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3000 kroner i skatt.

Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.

Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15.000 kroner.

Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3000 skattekronene når hele ytelsen var

tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

Skatteetaten behandler fortløpende omtrent 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket.

I saker med feilaktig, pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte. Skatteetaten opplyser videre om at de har startet arbeidet og har foretatt utbetalinger.

Sakene vil få en særskilt behandling.

– For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år, sier skattedirektøren.

