Forsvarer ber om full psykiatrisk undersøkelse av moren

Forsvareren til den drapssiktede moren i Lørenskog ber om full rettspsykiatrisk undersøkelse.

– Det var ikke noen tvil om at kvinnens psykiske tilstand måtte vurderes, sier advokat Gunhild Lærum til Romerikes Blad.

Denne uken har kvinnen i 30-årene som er siktet for drap på sine to barn vært gjennom en prejudisiell oberservasjon. Hensikten har vært å avgjøre om hun skal undersøkes fullt ut av rettsoppnevnte sakkyndige for om hun var tilregnelig eller ikke i gjerningsøyeblikket.

– Også politiet var enige i at min klient må vurderes. Det er helt naturlig å vurdere om hun i det hele tatt er strafferettslig tilregnelig. Dette er en ekstremt unaturlig handling. Hun har vært veldig opptatt av barna sine, og det strider mot all natur å gjøre noe slikt, sier Lærum til avisa.

Lokalavisen skriver at Lærum har mottatt den prejudisielle observasjonen fredag, og vil basert på den be Nedre Romerike tingrett om en full rettspsykiatrisk undersøkelse.

I motsetning til undersøkelsen som kvinnen har vært gjennom denne uken, er den fulle rettspsykiatriske undersøkelsen betydelig mer omfattende.

– Da vil normalt to spesialister – en psykiater og en psykolog – sammen vurdere personens psykiske tilstand. Det er en grundig undersøkelse som kan ta måneder å gjennomføre. Da går man gjennom barndom, ungdom og voksen alder. Man snakker med familie, helsevesen og andre aktører som kan belyse saken, sier Lærum til Romerikes Blad.

Det var søndag 19. juli brannvesenet rykket ut til en leilighet i Lørenskog etter å ha fått melding om brann.

I leiligheten fant brannmannskapene to livløse barn og en kritisk skadet mor.

Da barnefaren ankom adressen for å ta med barna på ferie, ble han pågrepet og siktet for drap på sine barn. Siktelsen mot faren ble frafalt før politiet valgte å sikte moren.

Det første avhøret med kvinnen ble på grunn av hennes helsetilstand gjennomført først en uke etter drapene. Det varte ifølge Lærum i underkant av to timer.

Forsvareren har tidligere sagt til VG at det er vanskelig å snakke med moren om det som har skjedd.

Til Romerikes Blad sier Lærum at det kun har vært mulig å gjennomføre ett avhør med kvinnen.

– Hun er fortsatt i en akutt krisesituasjon, og bærer tydelig preg av det. Hun er noe mer våken og det er litt lettere å snakke over en litt lengre periode, forteller advokaten.

