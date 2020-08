Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Cruiseskip isolerer passasjerer etter coronasmitte

En dansk passasjer som var med på forrige cruise er bekreftet coronasmittet. Dermed har alle passasjerene på SeaDream 1 fått beskjed om å holde seg på lugaren.

Cruiseskipet Seadream 1 kan ha covid-19 smitte ombord, og skipet er nå dirigert til Bodø, skriver FHI i en pressemelding. Ifølge Helsedirektoratet vil skipet ankomme Bodø rundt klokken 02 natt til onsdag.

En passasjer VG har snakket om om bord berømmer både kaptein og øvrig mannskap for håndteringen etter at det tirsdag ble kjent at en passasjer som var med på forrige cruise nå er bekreftet smittet.

Passasjerer og mannskap fra to cruise må i karantene

Passasjeren forlot skipet i Tromsø og reiste til Danmark 2. august. Passasjerene som nå er om bord må derfor fra nå holde seg på lugaren. De gikk på skipet samme dag.

– Personen har etter informasjon vi har fått ikke symptomer, og vi kan ikke med sikkerhet si i hvilken tidsperiode personen har vært utsatt for smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i pressemeldingen tirsdag kveld.

Alle passasjerer fra forrige og pågående seiling og mannskapet mottar nå informasjon fra rederiet om hvordan de skal forholde seg. Alle skal gjennomføre 10 dagers karantene og oppfordres til å teste seg.

Bodø kommune og Nordlandssykehuset Bodø forbereder seg nå på å håndtere testing av mannskapet når båten kommer inn.

FHI jobber nå med passasjerlistene for å varsle kommuner som har hatt passasjerer på skipet.

Ingen dramatikk om bord

– Foreløpig vet vi ikke om vi må i karantene i Bodø eller hva som vil skje videre med oss, men det er ingen dramatikk, sier passasjeren.

I et brev fra SeaDream som VG har fått se, opplyses det om at den smittede ikke hadde symptomer, og at smitten ble oppdaget ved en rutinekontroll ved ankomst til Danmark. Samtidig opplyser selskapet at de er i dialog med både FHI og Helsedirektoratet.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra SeaDream.

Publisert: 04.08.20 kl. 22:20

