FRITIDSBÅT: Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at flertallet av de omkomne i drukningsulykker fra fritidsbåt, ikke bruker redningsvest. Illustrasjonsfoto. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Alarmerende tall: De fleste som drukner fra båt bruker ikke redningsvest

Syv av ni som druknet fra fritidsbåt i første halvdel av 2019, brukte ikke redningsvest. – Man har nok lett for å tenke at det går bra, sier Redningsselskapet.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Sommerens foreløpige drukningsstatistikk skiller seg fra fjorårets: Flere har omkommet etter fall fra fritidsbåt, færre i baderelaterte ulykker.

Den siste tiden har det vært en rekke drukningsulykker i Norge. Fredag presenterte Redningsselskapet tallene fra juli, som viser at 18 mennesker druknet. Syv av disse druknet etter fall fra fritidsbåt.

Drukningsulykker i juli 18 mennesker druknet i juli, én mer enn i 2018

Fall fra fritidsbåt var årsaken til syv av 18 drukningsulykker

Av de som druknet var 14 menn, to kvinner, en jente på 12 år og en gutt på to og et halvt år

Så langt i år har totalt 55 personer druknet, mot 69 på samme tid i fjor

90 prosent av alle som har druknet så langt i 2019, er menn Vis mer

Bare de siste ukene er det registrert tre ulykker der de omkomne har falt over bord fra båt før de druknet, både i Hemnessjøen i Aurskog-Høland, Hurdalsjøen i Akershus og Dalsfjorden i Sogn og Fjordane.

I alle tre ulykkene har politiet bekreftet at den druknede ikke hadde på redningsvest.

les også Familien til savnet trebarnsfar: – Vi er utrolig takknemlig

Havarikommisjonen la i april frem en rapport om ulykker med fritidsbåter i Norge de siste ti årene.

– Den viser at over halvparten av dødsfallene fra fritidsbåt skjedde ved kantring, eller ved at en person falt over bord. En fellesnevner for ulykkene er manglende eller feil bruk av flyteplagg, sier seksjonsleder for drukning Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

REDNINGSSELSKAPET: Seksjonsleder for drukning Tanja Krangnes i Redningsselskapet sier at én drukningsulykke er en for mye. Foto: Redningsselskapet

les også Helgen preget av drukningsulykker

To av ni omkomne brukte flyteplagg

Manglende bruk av flyteplagg går også igjen i Sjøfartsdirektoratets statistikk over dødsfall fra fritidsbåt første halvdel av 2019.

Av de ni som omkom fra fritidsbåt eller kano/kajakk, brukte kun to personer flyteplagg.

Det er krav om bruk av flyteplagg på båter i fart som er kortere enn åtte meter. På større fartøy er det kun krav om ha flyteplagg om bord.

Krangnes i Redningsselskapet sier at de generelt ser en positiv utvikling mot at folk blir flinkere til å bruke redningsvest i båt. Likevel er mangel på bruk ofte en medvirkende faktor til at folk drukner.

– Man har nok lett for å tenke at det går bra, sier Krangnes og legger til:

– Én drukning er en for mye, det er derfor vi har 52 redningsskøyter i beredskap på sjøen hver dag. Like viktig er forebyggende tiltak, vi mener at de fleste ulykker kan forhindres gjennom kunnskap, gode holdninger og ikke minst riktige ferdigheter.

les også Kristoffer (24) druknet på badetur med kompisene: – Vi er fremdeles i sjokk

– Sørg for at du kan varsle

Redningsselskapet har flere råd som de oppfordrer folk til å følge for å forebygge drukningsulykker i båt.

De anbefaler alle som ferdes på sjøen å bruke flyteplagg, aller helst redningsvest.

I tillegg bør man sørge for at man har mulighet til å varsle, dersom ulykken først er ute.

– Enten gjennom håndholdt VHF-radio eller mobil i vanntett pose. For tid er helt avgjørende når det kommer til drukningsulykker, sier Krangnes.

Hun legger til at det er viktig å bruke dødmannsknappen, slik at man har mulighet til å komme seg opp igjen i båten dersom man faller over bord.

– I tillegg oppfordrer vi folk til å være edru når de fører båt.

les også Gutt (2) døde i drukningsulykke i Vennesla

Flest ulykker i Rogaland

En femtedel av alle drukningsulykkene hittil i år har skjedd i Rogaland.

Leder for seksjon for trafikk og sjø Øyvind Haaland ved Stavanger politistasjon, sier til VG at de ikke har tall på hvor mange av de druknede som ikke brukte redningsvest.

Han opplever imidlertid at folk generelt er flinke til å ha på flyteplagg.

– Det er tydelig at forståelse for at redningsvest er viktig har økt. Politiet minner om at det er viktig å ha redningsvest på. Det holder ikke at den er tilgjengelig i båten, sier Haaland.

Publisert: 02.08.19 kl. 09:35

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post