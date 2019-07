Dette har renteøkningen å si for deg

Vi har hatt tre rentehevinger på under ett år og to nye kan komme før neste sommer. Her er ekspertens råd til hva du bør passe på.

Sentralbanksjef Øystein Olsen vil gasse på for å kjøre Norge vekk fra de kriselave rentene, men kronestyrking og boligsmell kan tvinge ham til retrett, skriver E24.