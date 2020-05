ENDRER PRAKSIS: Nav endrer praksis etter at 15.000 nordmenn ikke fikk dagpenger fordi de ble trukket for å nedbetale forskuddet. Nå skal det kun trekkes 20 prosent av dagpengebeløpet til dem som har fått forskudd. Foto: Annemor Larsen / VG

Nav endrer praksis etter at 15.000 nordmenn ikke fikk utbetalt dagpenger

15.000 nordmenn fikk ikke utbetalt dagpenger fra Nav fordi de ble trukket for forskuddet de hadde fått. Henri Bratbakk (39) er permittert fra jobben og reagerer på at innkrevingssystemet er oppe å gå før utbetalingene har kommet.

Forskuddsordningen fra Nav ble opprettet slik at permitterte og arbeidsledige kan få penger mens de venter på at søknaden deres om å få vanlige dagpenger blir behandlet.

Tre dager etter at det ble åpnet for søknader 30. mars kunne Nav opplyse om at over én milliard kroner var utbetalt i forskudd.

Nå forteller Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav, at omtrent 15.000 nordmenn som ventet på dagpenger for meldekortperioden uke 16 og 17 endte med å få 0 kroner utbetalt, fordi forskuddet er trukket fra beløpet de skulle fått som nedbetaling.

Torsdag har de sendt ut en SMS til dem det gjelder om at de kan få deler av det tilbake.

Slik får du penger etter at du er permittert De to første dagene etter permittering skal arbeidsgiver betale lønnen din.

Dag 3 til dag 20 etter du ble permittert skal Nav betale lønnskompensasjon, en ordning som ennå ikke er på plass.

Deretter starter dagpengeutbetaling, dersom man oppfyller kravene for dette. Dagpengene betales hver 14. dag, og beregnes som en prosentsats av hva man tjener - det tilsvarer altså ikke full lønn. Vis mer

Henri Bratbakk (39) er blant de over 408.000 nordmennene som er registrert som arbeidssøkere hos Nav. Han reagerer han på at de permitterte og arbeidsledige blir rammet av at systemene for å hjelpe dem ikke er på plass.

Han har fått lønn for de to første dagene etter at han ble permittert fra arbeidsgiveren sin - men ikke de 18 dagene med lønnskompensasjon fra Nav, siden det fortsatt jobbes med en ordning for å søke på dette.

Bratbakk var også blant over 148.000 nordmenn som fikk forskudd på dagpenger mens han ventet på at søknaden skulle behandles. Deretter fikk han innvilget søknaden om dagpenger som starter fra den 21. dagen etter han ble permittert.

Men da han leverte sitt første meldekort, uteble pengene.

– Da jeg logget inn på Nav kunne jeg se hvor mye penger det var beregnet at jeg skulle få for disse 14 dagene, men utbetalingen kom ikke, sier Bratbakk.

STUSSER OVER INNKREVING: Henri Bratbakk (39) ble permittert 23. mars og har ikke hatt lønn utover de to dagene etter som arbeidsgiver dekket. Han har også fått forskudd på dagpenger, men da den første dagpengeutbetalingen skulle komme, ble alt trukket for å nedbetale forskuddet. Foto: Privat

Etter omtrent en uke tok han kontakt med Nav for å høre hvorfor pengene ikke kom. Da fikk han beskjed om at hundre prosent av dagpengeutbetalingen hans var trukket for å nedbetale forskuddet han tidligere hadde fått.

– Jeg lider ingen nød, men problemet er vi er flere tusen, kanskje titalls tusen mennesker som skulle fått en utbetaling forrige uke, men ikke fikk det. Jeg vil gi all honnør til de Nav-ansatte, de gjør en kjempejobb, men det har vært mangelfull info og systemene er ikke på plass. Det blir for dumt å kreve inn penger før utbetalingsordningene er i orden, sier han.

Fortsatt mangler han lønnskompensasjon for 18 dager i mars og april. Bratbakk trodde også at han nå måtte vente i ytterligere to uker til neste dagpengeutbetaling før han ville få penger på konto. Torsdag har han fått en SMS fra Nav om at han kan få tilbake 80 prosent av beløpet som ble trukket.

Nav har torsdag sendt SMS til Bratbakk om at han kan få tilbake deler av forskuddet som ble trukket da han skulle få sin første dagpengeutbetaling. Foto: Privat

Nav endrer praksis - betaler tilbake deler av trekket

Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav, skriver i en epost til VG onsdag at forskuddet blir avregnet mot utbetaling av dagpenger, og at det i utgangspunktet skal trekkes i samme periode som man får stønad for.

– I utbetalingen av dagpenger for meldekortperioden uke 16/17, har vi derfor gjort fradrag for utbetalt forskudd. Vi ser at dette kan ha slått uheldig ut for noen, fordi fradrag av forskuddet gjør at det blir lite eller ikke noe utbetalt for denne perioden, sier hun.

Fra 1. mai endret Nav derfor praksisen.

Fra da skal det kun trekkes 20 prosent av dagpengeutbetalingene frem til forskuddet er nedbetalt. Nå sier Nav at de vil betale tilbake 80 prosent av forskuddet som ble trukket for denne perioden hvis folk ønsker det.

– Vi kommer til å sende SMS til de personene dette gjelder. Det er viktig at de får med seg informasjonen vi har lagt ut på nettsiden om at de kan be om å få tilbakebetalt 80 prosent av trekket, og hva de skal gjøre for å få det. De som ber om dette, vil ha pengene på konto i løpet av tre til fire virkedager.

ENDRER PRAKSIS: Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i Nav, sier at de endrer praksisen for trekk av forskudd hos de som har fått trukket alle dagpengene sine. Foto: NAV

Bratbakk sier han trolig ikke ville søkt om forskuddet på dagpengene hvis han visste at hele den første dagpengeutbetalingen hans ville bli trukket som innkreving av forskuddet han fikk utbetalt noen uker tidligere.

– Kanskje hadde jeg heller levd på sparepenger enn å ta forskuddet, slik at jeg hadde fått dagpenger utbetalt tidligere, sier han.

