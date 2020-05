Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Romfartsekspert Erik Tandberg er død

Sivilingeniør og romfartsekspert, Erik Tandberg, mest kjent for å ha ledet NRKs sending om månelandingen, er død. Han ble 87 år gammel.

Det bekrefter Tandbergs datter overfor NRK.

«Pappa gikk bort i går kveld etter et kort sykeleie. Det var fredelig og vakkert, og familien og venner er i sorg,» skriver hun i en sms.









Erik Tandberg t.h. sammen med NRK-journalisten Jan P. Jansen er klare for Apollo 14-sendingen

– Tiden er en ressurs man må ta vare på og ikke sløse med. Tid kommer ikke igjen, den forsvinner, sa Erik Tandberg til VG under et intervju i 2017.

Jobbet fulltid som 84-åring

Tandberg er mest kjent for å ha loset det norske folk gjennom månelandingen i 1969, som ekspert for NRK.

– Å kommentere månelandingen er det største jeg har opplevd. Det kolossale ved det, lettelsen, det at vi er en del av et større bilde. Jeg ble rørt, sa Tandberg til VG i 2017.

I det samme intervjuet fortalte Tandberg til VG at han var glad for å fortsatt få jobbe 100 prosent. Etter flere år som konsulent i blant annet oljebransjen, begynte han å jobbe fulltid for Norsk Romsenter på i 1992.

– Jeg har drømmejobben og føler meg privilegert som kan jobbe 100 prosent. Det passer meg godt å jobbe fulltid selv om jeg er 84 år, sa han.

– En inspirator for meg personlig

Sektoransvarlig for forsvar ved Norsk Romsenter, Kjetil Bilic Michaelsen, husker Tandberg som sentral innen romfart i Norge.

– Han brant virkelig for faget sitt, og var en inspirator for mange. Hans engasjement har ført til at mange har interessert seg for realfag og romfart, sier Michaelsen til VG.

Tandberg, lenge etter at han gikk av pensjon, sto alltid opp tidlig om morgenen og gikk gjennom alt av nyheter om romfart, forteller Michaelsen.

– Han var en inspirator for meg personlig. Vi har alltid hatt mye bra sammen.

JUBILEUM: Erik Tandberg på teknisk museum, der de hadde månelandingsutstilling i fjor, i forbindelse med at det var femti år siden mennesker for første gang satte sine føtter på månen. Foto: Janne Møller-Hansen

– Vi i NRK skal være veldig takknemlige

Tandbergs bortgang er en trist nyhet, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til VG:

– Samtidig er det et menneske som har levd et fullt liv og som har fått utrettet mye, som har gått bort. Vi i NRK skal være veldig takknemlige for at han brukte sine krefter til å formidle i NRK.

20. juli 1969 klokken 21.17.40 norsk tid landet fartøyet Eagle på månen. I fjor var det dermed 50 år siden mennesket for første gang satte sine bein på et fremmed himmellegeme.

Fram til 27. oktober i fjor feiret Teknisk Museum i Oslo 50-årsfeiringen, og konsulenten for utstillingen var Tandberg. Han delte sine private arkiver og samlinger med museet.

Introduserte sci-fi

Forfatter Tor Åge Bringsværd, som har skrevet en rekke science fiction-bøker, møtte Tandberg flere ganger. Tandberg leste introduksjonen til TV-serien «Blindpassasjer», som Bringværd skrev sammen med Jon Bing.

– Han var den som viste oss verdensrommet og stjernene. Det var han som lærte oss om solen og månen, sier Bringsværd.

NRK-PIONER: Neil Armstrong holder foredrag i Oslo. 37 år etter at han som første menneske satt sin fot på månen. Her sammen med Erik Tandberg. Foto: Bjørn Thunæs

– Romkappløpets ansikt utad

NRK-journalist Hallvard Sandberg har hatt romfart som stoffområde i mange år, og har møtt og jobbet sammen med Tandberg ved en rekke anledninger, skriver NRK.

– Med Erik Tandberg mister vi et tidsvitne fra en eventyrlig periode i vår sivilisasjon. Han var romkappløpets ansikt utad her i landet, og var i mange år den eneste som kunne snakke fornuftig om temaet da vi ble introdusert for det, sier Sandberg.

Til NRK beskriver han Tandberg som en mann som var dypt engasjert og en ambassadør for romfarten. En varm og hyggelig person å jobbe med.

– Han var en flott fyr å jobbe med. Han hadde en klisterhjerne for tekniske detaljer. Han husket millimetertykkelsen på drivstofftankene og hastigheten på gassene. Jeg har hele tiden vært en romfartsnerd, men aldri på det kunnskapsnivået Tandberg var på, sier Sandberg.

